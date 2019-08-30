الفاردو يصل اليوم للانضمام إلى الوحدة

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

يصل اليوم إلى أبوظبي الفاردو بن نبوهان قائد منتخب جزر القمر ولاعب نادي النجم الأحمر الصربي للانضمام إلى الوحدة بديلاً للبرازيلي ليوناردو دي سوزا، وودع الفاردو «30 عاماً» زملائه في النجم الأحمر عقب خوضه مباراته الأخيرة مع النادي الصربي أمام يونج بويز السويسري في تصفيات دوري أبطال أوروبا، ومن المنتظر أن يكمل اللاعب إجراءات تعاقده مع الوحدة عقب وصوله إلى أبوظبي تمهيداً لانضمامه رسمياً لتدريبات «العنابي».

من جهة أخرى أعلنت أكاديمية الوحدة فتح باب الاختبارات للاعبين من مواليد 2003 وحتى 2013 لجميع الفئات.