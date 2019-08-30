الأبيض والدومينيكان في اختبار الجاهزية اليوم

المصدر: دبي - العوضي النمر

يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم أولى مبارياته الودية في معسكر البحرين، ويلعب مع منتخب الدومينيكان باستاد البحرين الوطني، ويختبر الجهاز الفني خلال المباراة جاهزية اللاعبين ضمن الاستعدادات استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا يوم 10 سبتمبر المقبل بالعاصمة كوالالمبور ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويشهد المباراة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة ونائبه عبد الله ناصر الجنيبي وهشام الزرعوني رئيس لجنة المسابقات، وتعتبر المباراة هي الأولى لـ «الأبيض» في عهد الهولندي فان مارفيك، الذي تولي المسؤولية خلفاً للمدرب الإيطالي زاكيروني، ويسعى الجهاز الفني إلى أن تكون البداية إيجابية حتى لو كانت المباراة ودية، وسيلعب بتشكيلة شبه أساسية من أجل التعرف على قدرات وإمكانات اللاعبين قبل الاستقرار على التشكيلة النهائية، التي ستخوض مباراة ماليزيا.

ويمنح الهولندي مارفيك الفرصة للعناصر التي لن تشارك في مباراة اليوم، للعب في الودية الثانية التي ستقام غداً، أمام منتخب سيرلانكا.

وستكون تجربتا اليوم وغداً مغلقة أمام الجماهير ولن يتم نقلها تلفزيونياً، وفق رغبة الجهاز الفني حرصاً على عدم كشف أوراقه أمام المنافسين.