«الإمبراطور» يستطلع الهلال في السودان الليلة

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوصل إلى حسم بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي «كأس محمد السادس للأندية الأبطال»، عندما يحل ضيفاً على فريق الهلال السوداني في إياب دور الـ32 من البطولة العربية التي تقام في العاشرة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان في العاصمة السودانية الخرطوم.

ويفتقد «الإمبراطور» خدمات الثنائي الدولي علي سالمين وعلي صالح بسبب ارتباطهما ببرنامج معسكر المنتخب الوطني الأول الذي تحتضنه البحرين، ولن تكون المهمة سهلة أمام الوصل رغم فوزه في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل، كما افتتح موسمه المحلي بفوز مثير على حتا 4 ـ 3 في كأس الخليج العربي.

وحظيت بعثة الوصل باستقبال حافل لدى وصولها إلى الخرطوم بحضور حمد الجنيبي سفير الدولة لدي السودان، الذي طالب اللاعبين بترك انطباع جيد عن الإمارات وليس في كرة القدم وحدها، ومؤكداً ثقته في الفريق للوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة العربية، متمنياً تقديم الفريقين مباراة تتناسب وطموحات الفريقين.