ختام فعاليات المعسكر الصيفي لاتحاد الكرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتمت أمس فعاليات المعسكر الصيفي الذي أقامه اتحاد الإمارات لكرة القدم في مقره بالخوانيج للفئة العمرية بين 11 و14 عاماً الذي انطلق الأحد الماضي بمشاركة 30 طفلاً، وذلك ضمن مبادرات الاتحاد على تشجيع الأطفال على التعلم بطرق مرحة وإبداعية مستهدفين استثمار وقت الإجازة قبيل بداية الموسم الدراسي الجديد بأنشطة مختلفة ومفيدة.

واشتمل برنامج المعسكر على مجموعة من الفقرات المتمثلة في تمارين رياضية، وورش تدريبية في مجالات التكنولوجيا والعلوم، إلى جانب سلسلة من الأنشطة التفاعلية الهادفة إلى استكشاف مواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم الذهنية وتنظيم مباريات لكرة القدم تحت إشراف مجموعة من مدربي المنتخبات الوطنية للفئات العمرية.

كما كانت هناك مجموعة من الورش منها ورشة العمل الجوانب التحكيمية التي تناولت أخلاقيات كرة القدم واللعب النظيف واحترام الخصم والجوانب الإنسانية لكرة القدم، والورشة الإعلامية التي استهدفت إثراء معلومات المشاركين بعملية التحرير الصحفي للخبر والتقرير والفرق بينهما وكل ما يتمحور حول التحرير الصحفي الرياضي وعملية التنظيم الإعلامي لأي مباراة كرة قدم وكيفية إدارة المباراة إعلامياً من جانب اللجنة المنظمة الإعلامية ومن جانب الصحفيين، كما شارك الأطفال في نشاطات ثقافية وتوعوية تتعلق بجوانب الصحة البدنية الهدف منها إثراء ثقافة الأطفال المشاركين.

وقام المشاركون رفقة وفد مسؤول من اتحاد كرة القدم بزيارة ميدانية لمركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء تعرفوا فيها على المرافق والمختبرات وطرق تجهيز رواد الفضاء، واستعرضوا فيديوهات تثقيفية عن الفضاء ورواده وتسلموا هدايا تذكارية من المركز بالإضافة إلى توقيع رسائل تذكارية لرواد الفضاء الإماراتيين.

وقام إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بتكريم المشاركين في ختام المعسكر وتسليمهم شهادات تقدير وكؤوس تذكارية.