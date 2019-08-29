إدارة البطائح تثمّن جهود فرقها للموسم الجديد

المصدر: البطائح - البيان الرياضي

ثمن مجلس إدارة نادي البطائح الثقافي الرياضي، استعدادات فرق النادي المختلفة لخوض غمار منافسات الموسم الرياضي الجديد، سواء الفريق الأول لكرة القدم وفرق المراحل السنية وفريق السلة للرجال وكرة قدم الصالات وفرق الألعاب الفردية، وخاصة أن الفريق الأول وفريق الشباب لكرة القدم متواجدان حالياً في معسكرهما الخارجي بمقدونيا، وفريق الصالات أقام معسكره الداخلي بأحد فنادق إمارة الشارقة وفريق السلة للرجال سيشارك في معسكر خارجي في أكتوبر المقبل.

وأكد حمد سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس الإدارة أن فرق النادي تواصل تدريباتها اليومية بكثافة استعداداً لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وحرصت الأجهزة الفنية على عقد أكثر من جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات للتأكيد على أهمية التركيز والالتزام بالتدريبات والتعليمات ومضاعفة الجهود.

وتابع عبيد الطنيجي أمين السر العام للنادي استعدادات الفرق مع أجهزتها الفنية والإدارية والطبية وثمن جهودهم لما يبذلونه خلال التدريبات المكثفة لرفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

كما ثمن التعاقدات التي تمت مؤخرا مع اللاعبين الجدد والمحترفين خاصة في كرة القدم والصالات والسلة للرجال، واثقا في اختيارات المدربين للاعبين وقدرتهم على الاندماج.