شبيه «جيان» يزرع التفاؤل في العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

زرع المهاجم التوغولي لابا كودجو، حالة من التفاؤل بين جماهير العين، وذلك بسبب الشبه الكبير من حيث الشكل والإمكانات الفنية الواضحة، بينه وبين مهاجم الفريق السابق الغاني أسامواه جيان الذي كانت له بصمته الواضحة والعميقة في تتويج العين بعدد من الألقاب، بعد أن قدم نفسه بأفضل صورة وتوج بلقب هداف الدوري أكثر من مرة خلال مشواره مع الفريق، ويأمل العيناوية أن يكون المهاجم التوغولى خير خلف لخير لسلف في المرحلة المقبلة، وهو ما يضعه تحت المجهر والضغوط الكبيرة، وتأمل أن يتوج مع الفريق بالألقاب الجماعية والفردية كما فعلها جيان من قبل.

لكن كودجو، مهاجم نادي العين، لا يهمه كثيراً الحصول على لقب الهداف أو الظفر بألقاب شخصية بقدر ما يسعى جاهداً لمساعدة فريقه في تحقيق التطلعات وإسعاد جماهير النادي حسب ما أكده في حديثه لـ«البيان الرياضي»، عقب ظهوره الرسمي الأول بالقميص البنفسجي في مباراة شباب الأهلي التي استضافها ملعب استاد هزاع بن زايد الجمعة الماضي ضمن كأس الخليج العربي لكرة القدم، والتي سجل خلالها هدفي العين من ركلتي جزاء ليصبح أول المنافسين على لقب هداف المسابقة.

بداية المشوار

وعما إذا كان يعتبر أن تسجيله لهدفين في افتتاح مشواره الرسمي مع العين بداية مثالية، أوضح اللاعب لابا كودجو، أن ما يهمه هو أن يقدم عصارة جهوده لخدمة الفريق في أية مباراة يشارك بها ومساعدته في تحقيق الفوز، موضحاً أن الوصول لشباك المنافسين هواية يعشقها، ولكن في حال لم يتسن له ذلك فسيعمل على المساعدة في أن يسجل زملاؤه الأهداف التي تكفل للفريق الفوز، وأكد أن جميع لاعبي الفريق بمقدورهم إحراز الأهداف لما يملكونه من إمكانات فنية هائلة، كما أن أسلوب اللعب الجماعي الذي يتبعه المدرب إيفان ليكو، يساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم.

الانطباع الأول

عن انطباعه فيما يتعلق بأجواء المباراة من الناحية الفنية والحضور الجماهيري، يرى لابا أن الفريقين قدما أداء متميزا يغلب عليه الحماس والرغبة في تحقيق الفوز، وكان شباب الأهلي متميزا وقويا، ونجح في العودة مرتين، ما يؤكد أنه فريق كبير ويملك الشخصية، وقال: لم أستغرب للحضور الجماهيري اللافت، فما عرفته قبل القدوم إلى هنا، أن العين يملك جماهير عريضة ومحبة لفريقها، ومن الطبيعي أن يكون تواجدها مكثفاً لمساندة الفريق ومساعدته على تحقيق الطموحات.

مسؤولية

وعبر المهاجم التوغــولى، عن سعادته بالاستقبال الكبير الذي حظي به وزمــلاؤه اللاعــبون في الظهور الرسمي الأول، وقال: أعتقد أن مسؤوليتنا كبيرة في المرحلة المقبلة من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية، يتوجب علينا كلاعبين أن نضاعف جهودنا لتحقيق الانتصارات، ندرك أن المهمة لن تكون سهلة، فالمنافسون أقوياء ومتحمسون ولديهم الطموحات، ولكن علينا أن نقبل التحدي ونسعى لتجاوزه بنجاح، فالعين ناد كبير ومشهور على مستوى المنطقة والعالم، خصوصاً بعد ظهوره الناجح فــي مونديال الأندية العام الماضي، وبالطبع هذا ما يضاعف من المسؤولية بالنسبة لنا، إذ يتوجب علينا العمل على إبقاء الفريق في القمة دائماً، وهذا يحتاج المزيد من الجهود.

طموحات

عن طموحاته مع العين، قال: أطمح إلى مساعدته على تحقيق الألقاب على المستويين الداخلي والآسيوي، أعتقد أننا قادرون على تقديم عمل مميز، فلا شيء ينقصنا قياساً على الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها النادي، فهو يحظى بالدعم الكبير من قادته وإدارته، وتقف خلفه جماهير عاشقة تسانده بقوة، ويبقــى الدور علينا كلاعبين يجب أن نجتهد في أرضية الملعب لترجمة كل هذه الجهود، وبالنسبة لي فأنا على دراية كاملة بحجم التحدي الكبير الذي سيواجهني في مشواري مع العين، وسأبذل كل ما في وسعي لأرضي الطموحات، وأكون على قدر ثقة النادي وجماهيره، وأتمنى أن أوفق في تقديم ما يسعد جماهير هذا النادي الكبير، وأن أضع اسمي ضمن قائمة الأسماء التي أسهمت في تتويجه بالألقاب والبطولات.

أجواء العين

عن الأجواء في العين، أكد لابا، أن ما وجده في العين والنادي وجمهوره حفز كل خلاياه وأحاسيسه للدفاع بقوة عن شعار النادي، ولن يتوانى في تقديم أفضل الخدمات له، وأشار إلى أن الهدوء الذي تمتع به المدينة يساعد كل لاعب في التركيز وتوظيف مقدراته لمصلحة الفريق، وقال إنه حتى الآن لم يتعرف على كل المدينة وربما في الفترة المقبلة سيزور العديد من الأماكن السياحية والمعالم البارزة وهو يشعر براحة واستقرار نفسي كبيرين ما يساعده في العطاء.