عبد الرحيم جمعة: تعلمت من شقيقي الكثير

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

لم تجد إدارة الظفرة خياراً أنسب من عبد الرحيم جمعة لاعب النادي السابق لتكليفه بأعباء منصب مدير الفريق الأول لكرة القدم خلفاً لشقيقه الأكبر عبد السلام جمعة الذي انتقل إلى الوحدة في منصب مشرف الفريق، وذلك بعد المردود الجيد الذي قدمه عبد السلام مع الظفرة في السنوات الثلاث الماضية، إضافة إلى السمعة الطيبة التي خلفها عبد الرحيم نفسه خلال فترته بالنادي ومشواره الحافل في الملاعب بشعار المنتخب الوطني ونادي الوحدة أيضاً.

وأكد عبد الرحيم جمعة أنه جاهز لخوض تجربته الجديدة بدافع كبير ويسعى إلى تحقيق النجاح بعد الثقة التي توفرت له من إدارة الظفرة، مبيناً أنه جديد في العمل الإداري وهي التجربة الأولى له في مشواره الرياضي لذلك سيحرص على الاستفادة من خبرة الذين سبقوه بقيادة سالم الهلالي مشرف الفريق وبقية إخوانه في الإدارة.

استفادة

وعن شقيقه الأكبر قال: عبد السلام يكبرني في العمر ومن الطبيعي أن أحرص دائماً على الاستفادة من تجاربه، لقد تعلمت منه لاعباً وأتعلم منه إدارياً أيضاً، والآن استعنت بآرائه وتجربته مثلما استعنت أيضاً بالكابتن سالم الهلالي، من المهم أن يحترم الإنسان تجارب الأكثر خبرة منه وأن يستفيد منها حتى يتعلم ويتطور.

وكشف مدير الظفرة عن أنه بعد اعتزاله قبل عامين رأى الابتعاد والراحة، ذاكراً أنه ظل يتابع من على البعد ويكتفي بمشاهدة المباريات، نافياً تهيبه تجربة العمل الإداري لأن كرة القدم وحسب قوله «تمثل الكثير» وظل مرتبطاً بها لسنوات طويلة ويعرف تفاصيلها، وأضاف: بعد الاعتزال هيأت نفسي للعمل الإداري والتدريبي والتحليل، عندما تكون لاعباً معتزلاً يجب أن تستعد لكل المجالات.

واستطرد جمعة وقال: لن أجد صعوبة في أداء مهمة مدير الفريق مع الظفرة بسبب معرفتي الجيدة بالنادي وحتى اللاعبين أعرف قدراتهم بحكم المتابعة ولأنني كنت حتى قبل عامين أشارك في مباريات الفريق لاعباً.

ظهور جيد

وتوقع عبد الرحيم جمعة ظهور جيد للظفرة في الموسم الحالي، ذاكراً أن الفريق يضم مجموعة طيبة ومتميزة من اللاعبين بجانب جهاز فني مقتدر يعرف اللاعبين جيداً بحكم العمل معهم منذ الموسم الماضي، وأضاف: مع الدعم الذي تقدمه الإدارة ومساندة محبي النادي فإن الفريق يمكن أن يحقق النتائج المرجوة.