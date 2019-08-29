سبيت خاطر يتوقع موسماً ساخناً

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

توقع اللاعب الدولي السابق سبيت خاطر أن تشهد نسخة دوري هذا العام منافسة قوية مع تدعيم معظم الأندية لخطوطها بصفقات جديدة، ورأى خاطر في حوار مع وكالة أنباء الإمارات أن المنافسات على الفوز بلقب الدوري يمكن أن تشمل أندية شباب الأهلي دبي والجزيرة والعين غير أن المفاجآت تظل واردة في كرة القدم.

واعتبر صفقة عمر عبدالرحمن مع الجزيرة من أقوى صفقات الصيف في موسم الانتقالات، وأن الجزيرة يعد أكثر المستفيدين في دعم صفوفه خلال الشهر الأخير برغم أنه بدأ مرحلة التجمع بشكل هادئ وأعلن في البداية أن هدفه هو بناء فريق للمستقبل.

وقال خاطر إن فريق الجزيرة مطالب بحصد كل البطولات بعد أن نجح في ضم عمر عبدالرحمن وسلطان الغافري وعامر عبدالرحمن ومراد باتنا والمدافع الصربي كوسانوفيتش ولاعب الوسط الجنوب أفريقي تولاني سيريرو، في وقت يمتلك لاعبين من العيار الثقيل مثل علي مبخوت وخلفان مبارك.

ورأى أن المشكلة الوحيدة التي يمكن أن يعاني منها الجزيرة في الموسم الجديد هي كثرة النجوم واللاعبين الجاهزين وعلى الجهاز الفني أن يتعامل معها بذكاء وأن يستفيد من تجربة المدرب البرازيلي براغا سابقاً.

وعن المنتخب الوطني وكيف يتوقع مسيرته في الحقبة الهولندية تحت قيادة مارفيك.. قال: «المنتخب أمام تحديات كبيرة، والمدرسة الهولندية من أنسب المدارس التي تناسب قدرات لاعبينا، ومارفيك اسم كبير، لكن المدرب عليه نسبة 50%، واللاعبون عليهم النسبة الباقية في النجاح، وعليهم أن يمتلكوا الإرادة في تغيير الصورة التي كانوا عليها في البطولة الآسيوية الأخيرة، وأن يضعوا كل تركيزهم في تصفيات آسيا المشتركة لأمم آسيا ولمونديال كأس العالم، وثقتي في الجيل الحالي بلا حدود لأنه يبقى جيل الانتصارات للكرة الإماراتية، بشرط أن يركز اللاعبون أنفسهم في عملهم وألا ينشغلوا بأي أمور أخرى جانبية، وهم قادرون على تحقيق طموحات الجماهير بالتأهل للمونديال لأن مشكلتهم في الظهور الآسيوي الأخير كانت تتعلق بالمدرب ذاكيروني الذي لم يعد الفريق بشكل جيد، ولم يختر الطريقة المناسبة لقدرات لاعبينا خلال البطولة».