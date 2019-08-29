سلطان القاسمي يعتمد الهيكل التنظيمي لـ«الشارقة الرياضي»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (24) لسنة 2019 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة الرياضي.

وبحسب المرسوم الأميري يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لمجلس الشارقة الرياضي، على أن يصدر المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة بقرارات منه ما يلي:

1. الهيكل التنظيمـي التفصيلي للمجلس والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في المجلس بما يتفق واختصاصاته.

2. استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.