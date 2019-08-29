الأبيض جاهز للقاء الدومينيكان غداً

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

يستعد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لخوض مباراته الدولية الودية أمام منتخب جمهورية الدومينيكان غداً ضمن معسكره الحالي المقام في العاصمة البحرينية المنامة، استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا يوم 10 سبتمبر المقبل بالعاصمة كوالالمبور، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 لحساب المجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخبات فيتنام وتايلند وإندونيسيا.

ويختتم الأبيض تحضيراته لمواجهة الجمعة بأداء حصة تدريبية اليوم بإستاد مدينة خليفة الرياضية بعد أن أدى تدريباته خلال الأيام الماضية على أرضية ملاعب الاتحاد البحريني لكرة القدم بقيادة الهولندي فان مارفيك وبمشاركة كافة اللاعبين وهم: علي خصيف، سالم راشد، خليفة الحمادي، خلفان مبارك، علي مبخوت، عمر عبد الرحمن، محمد العطاس، زايد العامري (الجزيرة) محمد الشامسي، حمدان الكمالي، محمد برغش، خليل الحمادي (الوحدة) خالد عيسى، محمد شاكر، أحمد برمان، بندر الأحبابي (العين) عادل الحوسني، الحسن صالح، ماجد سرور (الشارقة) وليد عباس، إسماعيل الحمادي (شباب الأهلي دبي) حبيب الفردان، طارق أحمد، جاسم يعقوب (النصر) علي صالح، علي سالمين (الوصل) حسن المحرمي (بني ياس).

وكان الجهاز الفني استدعى مهاجم النصر ومنتخبنا الأولمبي جاسم يعقوب إلى القائمة، حيث وصل إلى المنامة أمس الأول وشارك مع زملائه في التدريبات التي تسودها الندية والحماس والرغبة لدى كافة اللاعبين الذين يؤدون تدريباتهم بكل جدية ونشاط.

وحرص مدرب الأبيض فان مارفيك على عقد اجتماع مع اللاعبين، أمس، بحضور كافة أعضاء الجهاز الفني، حيث طالبهم ببذل المزيد من الجهد والاستفادة القصوى من التدريبات اليومية والمباراتين الوديتين أمام الدومينيكان وسريلانكا من أجل الوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل خوض غمار التصفيات، وشهد الاجتماع كذلك محاضرة فنية «فيديو» استعرض خلالها مارفيك ومساعدوه الجوانب الخططية وأسلوب اللعب الذي سيتبعه خلال المباريات.

كما عقد مارفيك جلسات خاصة مع عدد من اللاعبين في مقدمتهم هداف الأبيض علي مبخوت وصانع الألعاب عمر عبد الرحمن إلى جانب المدافع حمدان الكمالي، بالإضافة إلى جلسات أخرى لحراس المرمى.

على خط آخر قام الشيخ خالد بن سلمان آل خليفة نائب رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم للشؤون الفنية، بزيارة لتدريبات الأبيض، حيث التقى أعضاء الجهازين الإداري والفني واللاعبين، مرحباً بهم في مملكة البحرين، ومتمنياً للأبيض التوفيق في مشواره بالتصفيات.