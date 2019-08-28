شكوى العوبد ضد خورفكان أمام «فض المنازعات» 2 سبتمبر

المصدر: دبي - علي الظاهري

حددت لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة موعد النظر في شكوى اللاعب محمد العوبد ضد نادي خورفكان يوم 2 سبتمبر المقبل، والتي تقدم بها اللاعب بسبب عدم رغبة النادي في استمراره رغم وجود عقد رسمي يمتد لغاية 2021 حسب ما أوضح اللاعب لـ«البيان الرياضي».

وأكد محمد العوبد أنه جدد عقده في عهد مجلس الإدارة السابق لسنتين، وغادر مقر النادي دون أن يستلم نسخة لحين إنهاء العقد الجديد بختم النادي، وعلى أنه سيتم موافاته بالعقد الجديد في اليوم الثاني، ليكون الرد صادماً من مجلس الإدارة الجديد بأنه لا يملك عقداً وأن ارتباطه بالنادي انتهى بانتهاء عقده السابق.

جلسة ودية

وأوضح العوبد أنه تم عقد جلسة ودية مع أطراف في النادي لإيجاد حلول مناسبة قبل نقل الشكوى إلى الجهة القضائية في اتحاد الكرة، إلا أن النقاش كان عقيماً بعد إبداء ممثلي النادي عدم رغبتهم في استمرار اللاعب، وأن يتجه إلى اتحاد الكرة في حال رغبته باتخاذ الإجراءات القانونية، لافتاً إلى أنه لا يتقاضى حالياً راتباً من النادي، إضافة إلى عدم تقاضيه مكافأة الصعود إلى دوري الخليج العربي، مطالباً بإيجاد حل مناسب بعد وصول التفاوض إلى طريق مسدود، متمنياً التوفيق لنادي خورفكان في مشواره المقبل بدوري الخليج العربي للمحترفين.

لاعب مميز

بدوره، كشف عدنان العوبد شقيق ووكيل اللاعب، أن محمد يعتبر من اللاعبين المميزين بشهادة الجميع إلا أنه تم استبعاده من الفريق لأسباب غير مقنعة بداعي أن مشاركاته قليلة في الموسم الماضي، مشيراً إلى أن اللاعب لا يطالب بأكثر من حقوقه، خاصة بعد أن تضرر من استبعاده من المشاركة رغم ارتباطه بعقد رسمي، خاصة وأن الموسم الجديد على الأبواب وفي حال عدم حسم القضية في الشهر المقبل سيتضرر اللاعب بسبب غلق باب الانتقالات في مطلع أكتوبر.

استعداد للتفاوض

واختتم العوبد قائلاً إنهم كانوا على استعداد للتفاوض مع شركة كرة القدم في نادي خورفكان في الفترة الماضية من أجل الوصول إلى حل مناسب يرضي جميع الأطراف، إلا أن عدم رغبة النادي في معالجة المشكلة، قادهم إلى تقديم شكوى رسمية في اتحاد الكرة، خاصة بعد وصول النقاش إلى طريق مسدود في الاجتماع الذي تم عقده مع ممثلي النادي.