الظفرة يجدد تعاقده مع مدافعه الدولي عبد الرحمن يوسف حتى 2023

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

جدد الظفرة تعاقده مع مدافعه الدولي عبد الرحمن يوسف حتى 2023 في إطار خطة النادي الرامية للمحافظة على عناصره المتميزة بعد أن جدد الأيام الماضية تعاقده مع خالد باوزير حتى 2024 وراشد مهير حتى 2022 وينتظر أن يعلن خلال الساعات المقبلة عن خطوات مماثلة، ورأت إدارة الظفرة الجديدة بقيادة خليفة مطر الطنيجي رئيس شركة كرة القدم، تغيير تكتيك التعاقدات الذي يعتمد على منح الأولوية للاعب المواطن المتميز والتنقيب عن المواهب، مع المحافظة على العناصر المتميزة بالفريق بعقود طويلة حتى يكون ذلك دافعاً لبقية اللاعبين من أجل المزيد من الاجتهاد في المرحلة المقبلة للحصول على عقود مماثلة، على أن يكون التعاقد مع اللاعب الأجنبي لمدة موسم واحد فقط، بخلاف الطريقة السابقة التي كان النادي يركز فيها على تعاقدات لعامين أو ثلاثة أعوام.

ركيزة

وترتكز السياسة الجديدة للنادي على منح الثقة للمواطن وجعله ركيزة الفريق على عكس بقية أندية دوري المحترفين، مع توفير البيئة الجيدة له حتى يقدم مردوداً جيداً، وتنفيذاً للخطة الجديدة فإن إدارة النادي تعاملت بهدوء مع ملف الأجنبي الرابع الذي ينوي النادي التعاقد معه لإكمال ملف الأجانب الأربعة.

قرار

ولم يستبعد أحمد عمران القبيسي مشرف الفريق الأول أن يواصل فريقه النصف الأول من الموسم دون أن يتعاقد مع الأجنبي الرابع، مبيناً أنهم باتفاق مع الجهاز الفني اتخذوا قراراً بعدم الاستعجال والبحث عن لاعب متميز يفيد الفريق فنياً على أن يكون التعاقد معه لمدة موسم واحد فقط، وقال: وجدنا أكثر من خيار في الفترة الماضية لكن اللاعب كان يشترط دائماً التعاقد لموسمين أو أكثر والإدارة ترى أن التعاقد لموسم واحد فقط، كما أن بعض الخيارات مستواها الفني لم يكن مقنعاً أو مرضياً للجهاز الفني.