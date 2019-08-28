بعثة حكام الكرة للمراحل العمرية تعسكر في نورمبيرغ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

وصلت أمس بعثة حكام الفريق الثاني والحكام المتميزين من الفريق الثالث، إضافة إلى أربع حكمات، إلى مدينة نورمبيرغ الألمانية، حيث المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الكروي الجديد 2019-2020 والذي سيستمر حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، وقال صالح المرزوقي مشرف حكام المراحل العمرية في اتحاد الكرة، إن البعثة ضمت 32 حكماً وحكماً مساعداً وأربع حكمات يشاركن في المعسكر ضمن خطة التعاون بين لجنة الحكام في اتحاد الكرة ولجنة كرة قدم السيدات للارتقاء بمستواهن وتطويرهن بالإضافة إلى مشاركة عدد من المدربين والمشرفين الفنيين على المعسكر، وبين المرزوقي، أن معسكر نورمبيرغ يأتي استكمالاً لفترة الإعداد البدني والفني لحكام المراحل العمرية والتي أقيمت خلال فترة الصيف.