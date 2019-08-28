الأبيض الشاب و«الفدائي» في نصف نهائي غرب آسيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يواجه منتخبنا الوطني للشباب مواليد 2001 نظيره الفلسطيني اليوم باستاد فيصل الحسيني الدولي ضمن الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب تحت 19 عاماً المقامة في فلسطين. وحجز منتخبنا للشباب مقعده في الدور نصف النهائي بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط بعد تعادله سلباً في الجولة الأولى أمام البحرين وفوزه على العراق في الجولة الثانية برباعية مقابل هدفين.

وكانت نتائج الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات شهدت تأهل العراق إلى الدور نصف النهائي كوصيف للمجموعة الثانية بعد فوزه على البحرين بثنائية مقابل هدف، فيما تعادل المنتخب الفلسطيني مع قطر بهدفين لهدفين ليتأهل كوصيف للمجموعة الأولى.