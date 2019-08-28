اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل لمنسقي ومراقبي المباريات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظم اتحاد كرة القدم، أمس، في مقره بدبي ورشة عمل لمنسقي ومراقبي المباريات لشرح مستجدات النظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم «FA-Net»، وبعض الجوانب الخاصة بعمل منظمي المباريات لمسابقات اتحاد الكرة ضمن استعدادات لجنة المسابقات للموسم الكروي الجديد 2019 – 2020، وشارك بالورشة التي أشرفت عليها إدارة المسابقات بالتعاون مع إدارة الخدمات الذكية في اتحاد الكرة 40 منسقاً ومراقباً، حيث حاضر فيها محمد سرور النقبي رئيس قسم المسابقات والمهندس كريم محمد من إدارة الخدمات الذكية، وقدم المهندس كريم محمد من إدارة الخدمات الذكية، شرحاً وافياً لمراقبي المباريات عن مهامهم على النظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم، والذي تضمن قائمة البداية وملابس الفريقين وكتابة التقارير والبث الحي «أحداث المباراة».