الكتبي: انتظروا البطائح في «المحترفين»

المصدر: دبي - العوضي النمر

أكد حمد سالم الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، أن إدارة النادي تعمل على بناء فريق قوي، في أول مشاركة له بدوري الدرجة الأولى هذا الموسم، يستطيع أن يكون رقماً صعباً في المسابقة، وقال: «نحن نخطط لصعود الفريق إلى دوري المحترفين خلال موسمين، خاصة بعد أن وضع النادي قاعدة البنيان بشكل جيد، وتكوين مراحل سنية على مستوى طيب، مع استعانة النادي بعدد من اللاعبين المتميزين، ومدرب له خبرة كبيرة بكرة الإمارات وهو طارق السيد».

وقال لـ «البيان الرياضي»: «لا نتعجل خطواتنا، وندرك أن المنافسة في دوري الأولى قوية وصعبة، ولكن طموحنا مبني على خطط قصيرة وطويلة المدى، حيث قمنا بتكوين قطاع المراحل السنية قبل عدة سنوات مع بداية إنشاء النادي، وحينما بدأنا جني ثمار هذا القطاع، فكرنا في المشاركة بفريق أول هذا الموسم، وحاولنا توفير كل الدعم له من أجل أن يظهر بمستوى طيب مع انطلاقة المنافسات، وأن يكتسب خبرة التعامل مع فرقه التي تتمتع بخبرة كبيرة».

انتخابات الاتحاد

وفيما يتعلق بالتعاون مع اتحاد الكرة، يقول الكتبي: «التعاون قائم في أفضل صورة، ونحن راضون عن عمل الاتحاد، ونتمنى لقياداته التوفيق خلال الفترة المقبلة، وفي هذه المناسبة أؤكد أننا مع إجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس للدورة الانتخابية المقبلة، كما أؤيد الاستعانة بعدد 2 من الأعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس المجلس لسد أية ثغرة في اختيار أعضاء الاتحاد».

وأشاد الكتبي بجهد أعضاء رابطة المحترفين وقال: «خلال الفترة الماضية شهدت الرابطة مزيداً من الإجراءات التنظيمية المميزة التي أضفت مزيداً من البريق على نشاط الرابطة، مما جعلها تتبوأ الصدارة الآسيوية، ونأمل أن تنعكس تلك الجهود على تطوير الأداء الفني داخل الملعب من أجل أن ينعكس ذلك على منتخباتنا الوطنية، وخاصة المنتخب الأول الذي نأمل له في الفترة المقبلة أن يحقق النتائج المرجوة التي تؤهله إلى نهائيات آسيا ومونديال 2022، وإسعاد جماهيرنا».

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كشف حمد الكتبي النقاب عن وجود 11 فريقاً في مختلف الألعاب في نادي البطائح، وتضم 700 لاعب من أبناء المدينة والمدن المجاورة، وتقوم إدارة النادي بتوفير كل الدعم المادي والمعنوي أمام تلك الفرق لتحقيق الطموحات.