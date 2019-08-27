20 فريقاً بدوري «الثانية» والانطلاقة نوفمبر

المصدر: دبي-العوضي النمر

يجري العمل على قدم وساق في اتحاد الكرة، من أجل وضع كافة الترتيبات الأخيرة لانطلاق دوري الدرجة الثانية في نوفمبر المقبل، حيث تتزايد أعداد الفرق الراغبة في المشاركة من أبناء الجاليات والأكاديميات والجامعات، بعد أن فتح الاتحاد باب المشاركة أمام الجميع في الفترة الماضية، سعياً لتوسيع القاعدة، وزيادة عدد اللاعبين المشاركين في أنشطة الاتحاد، وزيادة عدد الفرق، بما يتواكب مع طموح التطور والارتقاء بالمسابقة، وخاصة أن الفرق الجديدة تضم العديد من المواهب الواعدة، وأمام إبداء عدد كبير من الفرق المشاركة بالدوري الجديد، سيقوم اتحاد الكرة بإجراء تصفية للفرق خلال شهر سبتمبر المقبل، لانتقاء الأفضل، والتي تتوافر له خاصية الاستمرار والدعم، سواء المالي أو البشري والإداري، وسيتم الإعلان عن المسابقة الجديدة خلال مؤتمر صحفي، بحضور عدد من مسؤولي المسابقة الجديدة وممثلي الفرق المشاركة.

4 مجموعات

وبناء على تلك التصفية، سيتم الاستقرار على الفرق المشاركة والتي عددها حوالي 20 فريقاً من مختلف المؤسسات والأكاديميات والجاليات بإمارات الدولة، سيتم تقسيمها على 4 مجموعات، على أن تقام المنافسات بينها على ملاعب محايدة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، حيث سيتم اختيار الملاعب في مرحلة لاحقة.

وعلم «البيان الرياضي» أن المسابقة الجديدة، ستكون مفتوحة أمام مشاركة اللاعبين من مختلف الجنسيات، وستتم الاستفادة من مرسوم رئيس الدولة، في توفير مجال للمشاركة الرياضية أمام أبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة، وستقام المباريات في فترة ما قبل المغرب، تحسباً لإقامة بعض المباريات في ملاعب غير مضاءة.

وهناك مقترح لا يزال يدرس، بإقامة عدد من المباريات خلال الفترة الصباحية في أيام العطلات ونهاية الأسبوع، كنوع من تسهيل المهمة، وتوفير فرص النجاح أمام المسابقة الوليدة، وتسهيلاً على لاعبيها، وستقام المسابقة من عدة مراحل، الأولى التمهيدي لكل الفرق المشاركة، على أن يتأهل أول كل مجموعة.

إضافة إلى أفضل ثان من المجموعات الثلاث، لتقام منافسات المرحلة الثانية، ولا تزال المشاورات جارية، بخصوص هل تقام مباريات المربع الذهبي بنظام الدوري من دور واحد، أم نظام خروج المغلوب، على أن يتأهل البطل إلى دوري الدرجة الأولى في حال انطبقت عليه شروط المسابقة.

لجنة

سيتم خلال الأيام المقبلة، تشكيل لجنة لإدارة المسابقة الجديدة، وتضم عدداً من الكفاءات الإدارية والفنية، تتولى وضع اللوائح المنظمة للمسابقة الجديدة، وشروط المشاركة ونظام للمسابقات وكافة الأمور التنظيمية المتعلقة بها، والإشراف على المنافسات، والسعي لتسويقها، والعمل على إنجاحها، وتنال هذه اللجنة صفة الاستقلالية الإدارية والمالية، وإن كانت تخضع للإشراف العام والمحاسبة من قبل اتحاد الكرة.