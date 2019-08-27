«ريمونتادا» الوصل تطيح طموحات حتا

المصدر: حتا - علي الظاهري

أحبط فريق الوصل مفاجأة حتا، في «ريمونتادا» رائعة، وحول تأخره بهدفين إلى فوز ثمين بنتيجة 4 -3، المباراة التي جمعت الفريقين باستاد حمدان بن راشد أمس بالجولة الثانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، وحصد «الإمبراطور» أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، فيما طارت أحلام وطموحات «الإعصار»، وتجمّد رصيده عند نقطة واحدة.

سجل أهداف حتا الإسباني كريستيان لوبيز في الدقيقتين 6 و86، وعبدالله كاظم في الدقيقة 16، بينما سجل أهداف الوصل كل من فابيو ليما «هدفين» في الدقيقتين 39 و92، وويلتون سواريز في الدقيقة 54، وعبدالله جاسم في الدقيقة 74، وأحرز لحتا كريستيان لوبيز «هدفين» في الدقيقتين 6 و86، وعبدالله كاظم في الدقيقة 16، بينما نجح حتا في استغلال الفرص والوصول إلى مرمى ضيوفه مبكراً رغم الاستحواذ الأكبر من الجانب الوصلاوي، ليضع الإسباني كريستيان لوبيز فريقه في المقدمة مستغلاً خطأً من دفاع «الإمبراطور».

واعتمد حتا على تضييق المساحات أمام منافسه وشن الهجمات المرتدة التي أثمرت تسجيل عبدالله كاظم المعار من الوصل هدفاً ثانياً في مرمى فريقه السابق.

وقلص البرازيلي ليما النتيجة بتسجيله الهدف الأول للوصل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 39 بسبب لمس الكرة يد اللاعب وليد سراج والذي أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ليكمل حتا المباراة بـ 10 لاعبين.

وجاء رد الوصل قوياً في الشوط الثاني، حيث استطاع البرازيلي ويلتون سواريز تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54. وتأثر حتا بالنقص العددي وافتقدت هجماته الفاعلية. وسجل عبدالله جاسم هدف التقدم للوصل، وأضاف لوبيز الهدف الثالث لحتا عن طريق ضربة جزاء ليخطف ليما هدف في الوقت بدل الضائع ويقود فريقه إلى فوز ثمين برباعية.