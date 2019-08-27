قضاة ملاعب «الأولى» يتحدون الدوليين

المصدر: دبي-العوضي النمر

أحسنت لجنة الحكام في اتحاد الكرة صنعاً بإعطاء فرصة إدارة بطولة كأس الخليج العربي لحكام من الدرجة الأولى، من أجل توفير احتكاك جيد لهم، وإعداد كوادر تحكيمية جيدة تنافس الدوليين في إدارة المباريات، وشهدت الجولة الأولى تألقاً لافتاً للحكام زايد ضيف الله وناصر آل علي وسلطان محمد صالح وخالد ناجم ومحمد عبيد خدم، ما يعد مكسباً لمسيرة التحكيم خلال الفترة المقبلة، التي تتطلب تواجد حكام جاهزين فنياً وبدنياً، في ظل تعديلات القانون التي تقف إلى صف الحكام وتسهيل مهمتهم، إضافة إلى تقنية الفيديو التي تحقق العدالة بين الفرق خلال المنافسات.

ويهدف الخبير السعودي علي الطريفي مدير إدارة الحكام إلى خلق نوع من التنافس بين الحكام من أجل الحصول إلى أفضل مستوى لهم يتواكب مع الاهتمام المتزايد الذي يوليه اتحاد الكرة لقضاة الملاعب، في خطوة مهمة من خطوات التحدي مع النفس، حيث يراهن الجميع على تألق الحكام خلال الموسم المقبل في ظل حالة الانضباط الإداري القائمة والتي تعد بداية خطوات إبراز جهود التحكيم.