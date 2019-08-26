الشارقة يجدد عقد شاهين عبد الرحمن حتى 2022

المصدر: الشارقة- عزالدين جاد الله

جددت إدارة نادي الشارقة عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم شاهين عبدالرحمن حتى 2022، وذلك بحضور محسن مصبح رئيس شركة كرة القدم وناصر بن عفصان عضو مجلس الإدارة وعبدالعزيز محمد مدير الفريق.

وقال شاهين عبدالرحمن:" الشارقة بيتي وتجديد التعاقد أمر طبيعي ومتوقع، وأنا أشكر مجلس الإدارة والجهاز الفني على ثقتهم وأتمنى أكون عند حسن ظنهم، مضيفاً :"طموحي مع الفريق كبير ونسعى دائماً ان نكون إيجابيين ونعمل من أجل المجموعة حتى نحقق أهدافنا ونفوز بالبطولات".

واختتم مدافع الشارقة حديثه بالقول:" أبادل الجمهور الشرقاوي الحب وأقدر دعمهم للفريق ككل ودعمهم ولي على المستوى الشخصي وأعدهم ببذل الجهد حتى نكون دائماً في المقدمة ونحقق الأفضل للنادي".

وكان الشارقة أعلن في وقت سابق تجديد تعاقده مع حارس الفريق عادل الحوسني حتى 2023.