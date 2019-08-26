الوصل يحبط مفاجأة حتا برباعية

المصدر: حتا-علي الظاهري

أحبط فريق الوصل مفاجأة حتا عندما حول تأخره بهدفين إلى فوز 4-3 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد حمدان بن راشد مساء اليوم لحساب الجولة الثانية لكأس الخليج العربي، ليتجمد رصيد "الاعصار" بنقطة فيما حصد "الإمبراطور" نقاطه الثلاث الأولى في المجموعة الثانية من المسابقة .

سجل أهداف حتا الإسباني كريستيان لوبيز في الدقيقتين 6 و 86 وعبدالله كاظم في الدقيقة 16، بينما سجل أهداف الوصل البرازيلي فابيو ليما في الدقيقتين 39 و 92 وويلتون سواريز في الدقيقة 54 وعبدالله جاسم في الدقيقة 74.

نجح حتا في استغلال الفرص والوصول إلى مرمى ضيوفه مبكراً رغم الاستحواذ الأكبر من الجانب الوصلاوي، ليضع الإسباني كريستيان لوبيز فريقه في المقدمة مستغلاً خطأ من دفاع "الإمبراطور".

واعتمد حتا على تضييق المساحات أمام منافسه وشن الهجمات المرتدة التي اثمر عنها تسجيل عبدالله كاظم المعار من الوصل هدفاً ثانياً في مرمى فريقه السابق. وقلص البرازيلي ليما النتيجة بتسجيله الهدف الأول للوصل عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 39 بسبب لمس الكرة يد اللاعب وليد سراج والذي اشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجهه ليكمل حتا المباراة بـ 10 لاعبين.

وجاء رد الوصل قوياً في الشوط الثاني، حيث استطاع البرازيلي ويلتون سواريز تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 54.

وتأثر حتا بالنقص العددي وافتقدت هجماته الفاعلية. وسجل عبدالله جاسم هدف التقدم للوصل وأضاف لوبيز الهدف الثالث لحتا عن طريق ضربة جزاء ليخطف ليما هدف في الوقت بدل الضائع ويقود فريقه إلى فوز ثمين برباعية.