الحتاوي يراقب مباراة الكويت ونيبال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كلّف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المراقب الدولي د. محمد الحتاوي بمراقبة المباراة التي ستجمع بين منتخبي الكويت ونيبال ضمن منافسات المجموعة الثانية من الدور الثاني لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والمقرر إقامتها في الكويت 5 سبتمبر المقبل، في المجموعة الثانية التي تضم كلاً من الكويت والأردن وأستراليا ونيبال والصين تايبيه.

وأعرب د. محمد الحتاوي عن سعادته بالتجربة واستعداده الكامل للمهمة الي تعد حلم لجميع مراقبي كرة القدم على مستوى العالم، وخاصة وان الاختيار يتم من الاتحاد الدولي للعبة، ووجه الحتاوي الشكره لاتحاد لكرة الإماراتي ورابطة المحترفين على دعمهم له خلال مسيرته كمراقب للمباريات.