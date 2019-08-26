لاعبو «السماوي» الأصغر سناً في أندية «المحترفين»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قدم بني ياس أصغر قائمة عمراً وسط أندية «المحترفين» مع بداية الموسم الجديد، تماشياً مع خطة النادي التي تستهدف بناء فريق للمستقبل، بالاعتماد على اللاعبين صغار السن، مع عدد من عناصر الخبرة بقيادة فواز عوانة وفهد الظنحاني وبيدرو كوندي، وشهدت مباراة الفريق الأولى في الموسم الجديد أمام الشارقة ضمن كأس الخليج العربي الخميس الماضي، والتي حقق فيها السماوي الانتصار 2-0، معلناً عن نفسه بقوة أمام أحد أقوى أندية الدوري، مشاركة تشكيلة بأعمار صغيرة السن بلغ مجموع أعمارها 272 سنة بمتوسط 24 سنة و 5 أشهر، وضمت التشكيلة فهد الظنحاني «28 سنة»، حسن المحرمي «23 سنة»، جواو فيكتور «19 سنة»، عيسى العتيبة «21 سنة»، خالد الهاشمي «22 سنة»، سواريز «28 سنة»، فواز عوانة «30 سنة»، سهيل النوبي «23 سنة»، باتوسي «26 سنة»، كوندي «31 سنة».

خطة مستقبلية

وبدأت إدارة النادي في تنفيذ الخطة المستقبلية باستقطاب 8 عناصر يتراوح عمرها ما بين 20 و 23 سنة فقط خلال فترة التعاقدات الصيفية الحالية مع عدم التجديد لنجوم بارزين حققوا نجاحا كبيرا مع الفريق وارتبطت أسماؤهم بالنادي مثل يوسف جابر «35 سنة» وحبوش صالح «30 سنة» وأحمد داد «31 سنة»، فيصل الخديم «31 سنة»، حتى يتمكن النادي من عملية البناء عبر لاعبين يستطيعون الدفاع عن شعار الفريق عشر سنوات قادمة.

سعادة شايفر

وأكد شايفر مدرب الفريق الذي تعاقد النادي معه في يونيو الماضي بهدف بناء فريق المستقبل، أنه سعيد بالخطة التي تنتهجها إدارة بني ياس ، وقال شايفر إن الموهبة متوفرة وسط لاعبيه الصغار وكل ما يحتاج إليه الصبر وعدم الضغط نفسيا على اللاعبين ومنحهم فرصة كافية لإظهار قدراتهم مع تقديم الدعم المعنوي لهم، مشيرا إلى أنه يحتاج إلى 3 سنوات حتى ينجز مهمة البناء.

عوانة الأكبر فقط

ويعتبر فواز عوانة قائد الفريق الأكبر سناً بعمر 30 سنة وسط المواطنين ويفوقه فقط الأجنبي بيدرو كوندي الذي يكمل موسمه الثاني مع الفريق بعد أن تعاقد معه النادي سابقا لمدة موسمين، ويعتمد شايفر بشكل كبير على عوانة في القيادة والتوجيه، ويعتبره مدربا للاعبين داخل الملعب. وبدأ السماوي في جني خطة الاعتماد على الصغار بتقديم موهبة خميس صالح الحمادي من مواليد نوفمبر 1998 ورغم أن التجربة كانت كبيرة عليه بحكم السن، لكنه أبهر الجميع بمستواه الفني الرفيع.

التزام

التزمت الأندية خلال الجولة الأولى لكأس الخليج العربي، بقرار مشاركة 3 لاعبين من مواليد تحت 97 وما فوق، لكن الأمر مختلف مع السماوي باعتبار أن تشكيلته ضمت لاعبين تحت السن ستشارك في دوري المحترفين.