609 ملايين درهم القيمة السوقية للاعبي دورينا

المصدر: دبي- عزالدين جاد الله

بلغت القيمة السوقية لدوري الخليج العربي 150.63 مليون يورو ( نحو 609 ملايين درهم)، طبقاً للتصنيف الأخير لموقع (ترانسفير ماركت)، إذ تصدر نادي الجزيرة قائمة الأغلى من ناحية قيمة لاعبيه السوقية في دوري الخليج العربي بقيمة بلغت 21.38 مليون يورو (نحو 85.66 مليون درهم) وبارتفاع كبير عن شهر أبريل الماضي حيث بلغت القيمة السوقية (64.8 مليون درهم).

وحل نادي شباب الأهلي في المركز الثاني بقيمة بلغت 16.40 مليون يورو (65.180 مليون درهم)، بينما تراجع نادي الشارقة إلى المركز الثالث بقيمة بلغت 16.28 مليون يورو (نحو 65.131 مليون درهم)، وجاء نادي النصر في المركز الرابع بقيمة بلغت 15:58 مليون يورو (نحو 61.189 مليون درهم)، في حين تلاه نادي الوصل في المركز الخامس بقيمة بلغت 14.18 مليون يورو (نحو 56.963 مليون درهم).

وحل نادي العين في المركز السادس بعد أن بلغت قيمة لاعبيه السوقية 13.33 مليون يورو (نحو 52.961 مليون درهم)، وتراجع نادي الوحدة إلى المركز السابع بقيمة بلغت 11.98 مليون يورو (نحو 45.979 مليون درهم).

ايجور وكينو

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب تقاسم محترف نادي الشارقة الإيطالي إيجور كورنادو والبرازيلي ماركوس كينو محترف نادي الجزيرة الصدارة بقيمة بلغت 5 ملايين يورو (نحو 20.318 مليون درهم) وجاء محترف الوحدة البرازيلي ليوناردو دي سوزا في المركز الثاني بقيمة بلغت 4.20 ملايين يورو (نحو 16.335 مليون درهم)، بينما حل محترف نادي النصر الهولندي براندلي في المركز الثالث بقيمة بلغت 4 ملايين يورو (نحو 16.254 مليون درهم)، وتقاسم الثلاثي محترف نادي الشارقة البرتغالي ريكاردو جوميز، ومحترف الوصل البرازيلي فابيو دي ليما، ومحترف نادي النصر البرتغالي أنطونيو خوسيه المركز الرابع بقيمة بلغت 3 ملايين يورو (نحو 12.190 مليون درهم)، وحل محترف نادي العين البرازيلي كايو كانيدو في المركز الخامس بقيمة بلغت 2.50 مليون يورو (نحو 8.330 ملايين درهم)، في حين بلغت القيمة السوقية لمحترف الوحدة الأرجنتيني سبستيان تيغالي 2 مليون يورو (نحو 8.127 ملايين درهم).

مبخوت يتصدر

وتصدر محترف الجزيرة علي مبخوت قائمة اللاعبين المواطنين الأغلى في دورينا بقيمة سوقية بلغت 4 ملايين يورو (نحو 16.254 مليون درهم)، وجاء زميله خلفان مبارك في الوصافة بقيمة بلغت 2.50 مليون يورو (نحو 8.330 ملايين درهم)، وحل أحمد خليل محترف نادي شباب الأهلي وعمر عبدالرحمن محترف الجزيرة ثالثاً بقيمة بلغت 2 مليون يورو (نحو 8.127 ملايين درهم).