16 ناشئاً من أندية أبوظبي في رحلة معايشة أكاديمية سيتي

المصدر: أبوظبي - وام

غادرت أمس بعثة مجلس أبوظبي الرياضي إلى مدينة مانشستر، لتنفيذ برنامج معايشة مع أكاديمية نادي مانشستر سيتي يستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل، وتضم البعثة حورية الطاهري وعبدالله النوبي وفيصل الحمادي ممثلين من مجلس أبوظبي الرياضي و16 لاعباً ناشئاً من أندية أبوظبي «تحت 15 سنة» هم: محمد الجنيبي وعلي عبد الله وسيف العتيبة «الجزيرة»، وحمدان الشامسي وذياب الكعبي ونهيان المعمري وخليفة سالم «العين»، وحميد سعيد وعيد محمد وحارب سعيد «الظفرة»، وزايد المهري وزايد السعدي ونهيان عمران «بني ياس»، وحمد الحوسني وسعود صالح وخميس ناصر «الوحدة».

ويشمل برنامج المعايشة تدريبات صباحية ومسائية، بإضافة إلى لقاءات ودية مع فرق مختارة، وزيارتين لمتحف كرة القدم واستاد الاتحاد، مع حضور مباراة مانشستر سيتي وبرايتون بالجولة الرابعة من الدوري.

وقال طلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية في مجلس أبوظبي الرياضي:هدفنا الارتقاء بالمنظومة الكروية بأندية أبوظبي عبر مدرسة مانشستر سيتي التي تمثل إحدى أهم المدارس الكروية في أوروبا والعالم.