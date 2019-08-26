حتا والوصل.. دفعة معنوية

المصدر: دبي - علي الظاهري

يستضيف استاد حمدان بن راشد في السابعة و15 دقيقة مباراة حتا وضيفه الوصل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، ويتطلع الفريقان إلى الفوز والحصول على دفعة معنوية في الموسم الجديد.

ويسعى «الإعصار» إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد حصد أول نقطة أمام عجمان في الجولة الماضية فضلاً عن كون المباراة تعتبر الأولى له على ملعبه منذ الصعود إلى دوري الخليج العربي، بينما يدخل «الإمبراطور» منتشياً بالفوز العربي الأخير على حساب الهلال السوداني في «كأس محمد السادس للأندية الأبطال» آملاً أن يفتتح موسمه المحلي بصورة مثالية تعزز من طموحاته وترفع من معنويات لاعبيه.

ثقة

وأكد ريجيكامب مدرب الوصل، ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز والذي يتطلب التركيز وكشف عن غياب عنصرين أساسيين في الفريق وهما علي صالح وزميله علي سالمين، نتيجة الارتباط بالمشاركة مع المنتخب الأول في معسكر البحرين، لافتاً إلى أن الوصل يمتلك مجموعة من أصحاب الخبرة، إلا أن الفوز بحاجة إلى التركيز والأداء بقوة لتحقيقه .

أداء

واعرب كريستوس كونتيس مدرب حتا، عن سعادته بأداء الفريق، مؤكداً حرصه على مواصلة تطوير الفريق خطوة بخطوة.وأشار إلى أن الفريق في صراع مع الوقت لقلة الزمن بين كل مباراة وأخرى ما يشكل عائقاً في عملية تجهيز الفريق بشكل جيد، خصوصاً إذا كان المنافس من الفرق الكبيرة مثل الوصل.

وأشاد كونتيس بأداء مجموعة الوجوه الشابة في مباراة عجمان في بداية مشوار الفريق بالموسم مشيراً إلى أن صفوف «الإعصار» تبدو مكتملة باستثناء غياب راشد سالم.