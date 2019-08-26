«الأبيض» يتدرب في البحرين وقبول اعتذار خليل

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

دشن منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، أمس، معسكره الخارجي في البحرين استعداداً لمواجهة منتخب ماليزيا 10 سبتمبر المقبل بالعاصمة كوالالمبور، ضمن الجولة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، وأدى الأبيض أولى حصصه التدريبية على ملعب الاتحاد البحريني لكرة القدم بمشاركة 26 لاعباً، وضم الجهاز الفني لاعب الجزيرة زايد العامري إلى القائمة بدلاً من لاعب النصر محمد العكبري المصاب، فيما تم قبول اعتذار لاعب شباب الأهلي أحمد خليل عن عدم السفر والتواجد مع المنتخب خلال هذه الفترة لظروفه الخاصة.

وكانت بعثة منتخبنا وصلت إلى المنامة عصر أمس، وكان في استقبالها مسؤولو الاتحاد البحريني لكرة القدم.

وأكد إسماعيل راشد مدير المنتخب أن عودة بعض العناصر لصفوف المنتخب بعد فترة غياب ليست بالقصيرة لظروف مختلفة مثل عمر عبد الرحمن وحمدان الكمالي ومحمد برغش وعلي مبخوت تُمثل إضافة حقيقية للمنتخب، فيما جاء غياب ماجد حسن لاعب شباب الأهلي بداعي الإصابة التي لحقت به مؤخراً وتواجده حالياً خارج الدولة لإجراء الفحوصات الطبية.