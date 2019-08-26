الجزيرة يتعاقد مع سيريرو لمدة موسمين

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تعاقدت شركة الجزيرة لكرة القدم مع اللاعب الدولي ثولاني سيريرو من جنوب أفريقيا «29 عاماً» قادماً من نادي فيتيسه الهولندي لمدة موسمين، ليكون بديلاً للكاميروني سياني وبهذه الصفقة تم إغلاق ملف الأجانب وانضم سيريرو إلى تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة شباب الأهلي في كأس الخليج العربي.

وسبق لسيريرو اللعب لأياكس أمستردام، وانتقل منه لفيتيسه «يوليو 2017» ولعب لجميع المنتخبات السنية في بلده وخاض أولى مبارياته مع المنتخب الأول في 2011، وشارك في 37 مباراة دولية.

وأكد محمد سيف السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم، ثقته في سيريو لتقديم إضافة للفريق مقدماً الشكر للإدارة العليا للنادي التي كانت رعايتها ورؤيتها الحكيمة سبباً مباشراً في التعاقدات المميزة، وقال: «فخر أبوظبي» سيقدم مستويات ترضي طموحات الإدارة وتسعد المشجعين وتساهم في الارتقاء بالمستوى الفني للبطولات.

وأعرب سيريرو عن سعادته باللعب للجزيرة، وتحمسه للمشاركة في مشروع النادي الذي يهدف للعودة إلى منصات التتويج وتحويل النادي إلى مؤسسة رياضية واقتصادية واجتماعية رائدة، وقال: نادي الجزيرة يتمتع بسمعة مميزة في هولندا بعد أن لعب له الأسطورة فيليب كوكو، وأشرف على تدريبه مجموعة من أبرز المدربين الهولنديين، منهم مارسيل كايزر، وآخرهم المدرب يورغن ستريبل، كما لعب له الأسطورة جورج ويا.