شايفر محتار في الاختيار مع بني ياس

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

اعترف الألماني وينفريد شايفر مدرب السماوي، بأن تميز حراس مرمى الفريق، وضعه في أصعب امتحان بعد أن أصبح محتاراً فيمن يختار للمشاركة الأساسية، واضعاً المفاضلة بين فهد الظنحناني الذي دفع به في مباراة الفريق الأولى أمام الشارقة، مساء الخميس، في افتتاح جولات الموسم ومنافسة كأس الخليج العربي، وزميله خلف الحمادي الحارس الاحتياط.

وأكد الألماني، تميز جميع حراس مرمى الفريق، مع الإشارة بشكل خاص إلى «الظنحاني والحمادي»، مشيراً إلى أن كلاً منهما مؤهل لنيل الثقة وحماية عرين الفريق في كافة المنافسات المحلية، ذاكراً أنهما يقدمان مستويات طيبة.

وأعلن شايفر رسمياً أن أقرب صيغة توافقية لحل هذه المشكلة الإيجابية، ستكون على الأرجح توزيع فرص اللعب بين الثنائي، عبر تبادل اللعب في المباريات، وقال مدرب السماوي: أشركت فهد الظنحاني في مباراة الشارقة ومستواه كان رائعاً، لقد نجح في المحافظة على نظافة شباكه 90 دقيقة، ولكن لدي حارس آخر جيد «يقصد الحمادي» ومؤهل للمشاركة، لذلك من المهم أن أجد أي وسيلة أحافظ بها على اللاعبين معاً.

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ويضم كشف السماوي 4 حراس مرمى، بقيادة الظنحاني «28 سنة»، وهنالك أيضاً خلف الحمادي «30 سنة»، إضافة إلى حارسين يعدّهما النادي للمستقبل هما خالد البلوشي «22 سنة»، سيف البلوشي «21 سنة».