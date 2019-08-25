العين وشباب الأهلي راضيان عن المستوى والنتيجة

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أثارت المنطقة الخلفية لدفاعات العين قلق مدرب الفريق الكرواتي إيفان ليكو، الذي بدا متوتراً مع كل كرة تصل قريباً من المرمى العيناوي خلال المواجهة التي جمعت فريقه بشباب الأهلي أول من أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 بعد أن قدم الطرفان مباراة متكافئة وحافلة بالفنيات والأحداث، حيث احتسب الحكم ثلاث ركلات جزاء، منها اثنتان للعين وواحدة لشباب الأهلي نفذت جميعها بنجاح، وبالمقابل بدا أروابارينا مدرب شباب الأهلي قنوعاً وراضياً بعمل فريقه أثناء وبعد المباراة، مؤكداً أن الفريقين قدما أداءً متميزاً بالنظر لكونها مباراتهما الرسمية الأولى بالموسم.

تصحيح الأخطاء

وأكد ليكو مدرب العين، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة أنه مهتم بمعالجة المشاكل الدفاعية في منظومة العين، وتصحيح الأخطاء التي ظهرت أثناء اللقاء، بعد التقاط الأنفاس من المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون في المواجهة، وقال: هناك بعض المشاكل ولكن هذا لا ينفي أن دفاع الفريق قدم عملاً متميزاً طوال المباراة. وأضاف: أرى أن المواجهة كانت مثيرة، بين فريقين كبيرين عملا على تحقيق تطلعاتهما المتمثلة في بداية مثالية في أول ظهور رسمي لهما بالموسم والمنافسة على كل الألقاب، وبالنسبة لي أنا راضٍ عن أداء الفريق رغم تفريطنا في الفوز.

وعن غياب كايو كانيدو، قال: اللاعب شعر بألم خفيف في العضلة الخلفية ولم نشأ المجازفة به حتى يصل إلى درجة الجاهزية المطلوبة، وهو لاعب متميز وبإمكانه صناعة الفرق مع الفريق، غير أن البديل جمال معروف، الذي دفعنا به في المواجهة قدم أداء جيداً.

وعبر مدرب العين عن سعادته بالتواجد الجماهيري والمساندة القوية التي وجدها الفريق من قبل أنصاره.

بدوره أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لفريق شباب الأهلي، أن «فرسان دبي» مطالب بالمحافظة على مكتسبات الموسم السابق باعتباره بطلاً للمنافسة ويتوجب عليه الدفاع عن اللقب بقوة، وهنأ لاعبي الفريق على المستوى المتميز الذي ظهروا به في المباراة الرسمية الأولى لهم بالموسم الجديد، وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الصحافي بعد المباراة أنه راضٍ عن العمل الذي قام به اللاعبون الشباب الذين شاركوا في المواجهة، وطالب اتحاد كرة القدم بالتوضيح أكثر فيما يخص عدد اللاعبين دون 23 عاماً الذين يحق لهم المشاركة في مباريات الفريق الأول.

سلبيات وإيجابيات

وقال: شاهدنا مباراة ممتعة من الجانبين لم تخلُ من السلبيات كما كان بها إيجابيات، غير أنه وبالنظر لانطلاقتهما الأولى بالموسم يمكننا القول إنها كانت جيدة إلى حد كبير والطرفان قدما عملاً جيداً في أرضية الملعب، وقد استحوذ فريقنا شباب الأهلي على الكرة خلال فترات طويلة كما قدم العين أداء متميزاً وكان المستوى عموماً مرض مع بداية الموسم.

مارياني وكارتابيا

عن تقييمه لأجانب الفريق الجدد السويسري ديفيد مارياني، والأرجنتيني فيدريكو كارتابيا، قال أروابارينا مدرب شباب الأهلي: أعتقد أنهما قدم عملاً جيداً وبذلاً جهوداً كبيرة غير أن وصول مارياني، أولاً ساعده في الاندماج مع الفريق أكثر وجعله يتعود على الأجواء فيما يحتاج كارتابيا، إلى مزيد من الوقت قبل الانسجام، وعموماً أمامنا الوقت وسنعمل على خلق الانسجام المطلوب بين جميع اللاعبين.