نجوم «العميد» يخطفون الأضواء في ليلة «ثلاثية الأبعاد»

المصدر: دبي - علي الظاهري

خطف نجوم النصر الأضواء في ظهوره الرسمي الأول لهذا الموسم، بعد أن تجاوز ضيفه اتحاد كلباء بثلاثية، أول من أمس، على استاد آل مكتوم، ما قاد «العميد» إلى صدارة المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن الجزيرة وصيف المجموعة. وقدم لاعبو النصر متعة كروية في ليلة «ثلاثية الأبعاد» من خلال مشاهد عدة، أبرزها الهدف الأول الذي جاء بلمسة من براندلي كواس بعد استلام تمريرة ساحرة من جاسم يعقوب، وهدف انطونيو كارفالو «توزيه»، الذي أحرزه بطريقة رائعة، والهدف الثالث الذي جاء بأقدام الإسباني ألفارو نيغريدو ببراعة إلى جانب مراوغة حبيب الفردان وتخطيه لاعبي كلباء بكل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

سعادة بالفوز

وأعرب البرازيلي كايو زاناردي مدرب النصر عن سعادته بالفوز على اتحاد كلباء، وقال: إن المباراة الأولى في الموسم لا تعتبر سهلة، وحرص على أن تكون ضربة البداية مثالية بعد تسجيل 3 أهداف وخلق العديد من الفرص، مبدياً رضاه التام عن أداء اللاعبين خاصة الوجوه الجديدة التي تشارك لأول مرة.

وأضاف زاناردي: إن اللاعب ألفارو نيغريدو يعتبر خارج عملية التقييم باعتباره لاعباً من الطراز الرفيع وأثبت أنه هداف وقائد الفريق منذ الموسم الماضي، إلا أن الأهم هو كان الاطمئنان على جاهزية وأداء الوافدين الجدد أبرزهم انطونيو كالفو «توزيه» وبراندلي كواس لأن المباراة تعتبر الأولى مهمة لهما من أجل اكتساب الثقة.

وأشاد مدرب النصر بعدد من اللاعبين المواطنين، أبرزهم جاسم يعقوب ومحمد سرواش وسعيد سويدان.

وأكد زاناردي أن فلسفته الكروية تتمثل في التعامل مع مباراة بعد مباراة، واستغلال الثقة عبر حصد النتائج الإيجابية في المباريات، ولديه ثقة كبيرة بأن الفريق قادر على المنافسة.حزن

من جهته، عبر الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، عن حزنه وقال إن الفريق بدأ أول 12 دقيقة بشكل جيد رغم استقبال هدف مبكر من النصر، حيث وقع الفريق في العديد من الأخطاء بعد هز شباك مرماه، فضلاً عن استكمال المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد اللاعب يعقوب الحوسني، ما أثر على سير المباراة مطالباً الفريق بمزيد من التركيز في الفترة المقبلة.

وأشار فيفياني إلى أن الفريق بحاجة إلى مزيد من الانسجام بعد تغيير نحو 12 لاعباً، إلا أن الوقت لا يسعهم لإجراء مزيد من التجارب، مشيداً بالمستوى الذي قدمه الفريق، والذي ترجمه خلق العديد من الفرص خاصة بعد تأخره بهدفين.

ولم يخفِ فيفياني إعجابه بالهدف الثالث للنصر بواسطة اللاعب الإسباني ألفارو نيغريدو، وقال إن الهدف الرائع يستحق الإشادة. وعما إذا تأثر الفريق بالتغييرات الكبيرة في صفوفه، اعترف فيفياني أن الفريق السابق الذي نجح في تحقيق البقاء يتميز بأنه أكثر قوة.

خسارة قاسية

وكشف فيفياني أن الخسارة بثلاثية تعتبر قاسية بالنسبة له، إلا أن الهزيمة رغم أنها ثقيلة لن تؤثر سلبياً، والأهم هو مواصلة العمل بالتعامل مع كل مباراة على حدة، والاستفادة من الخسارة وتطوير الأداء.

وعن وجه الاختلاف بين الفريقين مثل جودة اللاعبين، قال فيفياني إن النصر يملك لاعبين جيدين إلا أن الكفة جاءت متوازنة بين الفريقين في بداية المباراة، لكن بعض الأحداث أثرت على سير المباراة خاصة بعد استقبال الهدف الأول.