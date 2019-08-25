انطلاق برنامج «دبي الرياضي» للمواهب في إسبانيا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انطلقت في إسبانيا المرحلة الثانية من «برنامج دعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومركز دو لاليغا للكفاءات العالية، وخاض اللاعبون المشاركون في البرنامج 3 مباريات ودية في معسكر إسبانيا مع فرق قادش للمراحل السنية المختلفة، حيث فاز فريقنا تحت 15 سنة بنتيجة 2 ـ 1، وتعادل فريق تحت 16 سنة مع قادش 1 ـ 1 وسجل الهدف خليفة خميس من نادي شباب الأهلي وصنع الهدف سيف البدواوي «حتا»، فيما خسر فريق تحت 17 سنة 1 - 2، ويخوض اللاعبون مباريات أخرى مع أندية الشباب في إسبانيا من أجل إكسابهم الخبرة الدولية، وخضع اللاعبون إلى تدريبات مكثفة تحت إشراف أفضل الكوادر الفنية العالمية تحت مظلة «لاليغا».

وعبر سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي عن سعادته بتطور البرنامج الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الوطنية وقال: يدخل البرنامج مرحلة جديدة من خلال الشراكة الوطنية لتنظيم الحدث بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي و«دو» و«لاليغا» ومشاركة اللاعبين الواعدين في مباريات تنافسية آملين أن تجني الأندية ثمار نجاح البرنامج وتستفيد من تطور المواهب الوطنية واكتسابها المزيد من الخبرات.

الجدير بالذكر أن «برنامج دعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة» يهدف إلى تطوير اللاعبين المواطنين وإكسابهم الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك مع لاعبين أوروبيين ، ويشارك في البرنامج 51 لاعباً من مختلف الأندية والأكاديميات والمدارس ، وفي مقدمتهم لاعبو أندية دبي، ربيع البلوشي، ويوسف آل رحمة «الوصل»، وسيف البدواوي، فارس البدواوي «حتا» خليفة خميس، موسى عبدالله «شباب الأهلي»، أحمد البلوشي، علي الجسمي «النصر».

تعزيز

وأعرب حسين مراد الرئيس التنفيذي لشركة إنسبيراتوس التي تُدير مركز دو لاليغا للكفاءات العالية عن سعادته بالمستوى الفني للاعبين وقال: نعمل بأقصى جهدنا لتعزيز صفوف المنتخبات بلاعبين شباب على قدر عال من الاحترافية، وقال: شراكتنا مع مجلس دبي الرياضي تتماشى مع التزام مركز دو لاليغا للكفاءات العالية بلعب دور محوري في تعزيز المهارات والعقلية الاحترافية للمواهب الوطنية الشابة وإكسابهم الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك مع لاعبين أوروبيين ،وهو ما يعدهم بالشكل الأمثل للمُشاركة في البطولات الدولية بما في ذلك كأس العالم 2022.