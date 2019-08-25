«الأبيض» إلى البحرين.. والأولمبي إلى سلوفينيا

المصدر: دبي - العوضي النمر

يتوجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم «الأبيض» إلى البحرين اليوم للانتظام في معسكر مغلق استعداداً للتصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي ستنطلق رسمياً بمواجهة منتخبنا لنظيره الماليزي 10 سبتمبر المقبل بالعاصمة كوالالمبور، بالمجموعة السابعة، وسيتدرب الفريق مساء اليوم على ملعب البحرين الوطني.

ويتخلل المعسكر الذي يشارك فيه 27 لاعباً بعد ضم زايد العامري بديلاً عن محمد العكبري المصاب، لعب مباراتين وديتين أمام منتخبي سريلانكا والدومينيكان 30 و31 الجاري.

ويغادر منتخبنا الأولمبي بقيادة المدرب سكورزا اليوم إلى سلوفينيا للانتظام في معسكر خارجي يستمر إلى 4 سبتمبر المقبل، ثم يغادر إلى معسكر كرواتيا المقرر من 4 - 10 سبتمبر يتخلله لعب مباراة ودية مع منتخب كرواتيا وتأتي تحضيرات الأولمبي في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في تايلاند .