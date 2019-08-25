وديتان لـ«أشبال البحرين» مع الوصل في دبي

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

يلعب منتخب الأشبال البحريني لكرة القدم مباراتين وديتين مع فريق أشبال الوصل، خلال معسكره التدريبي الحالي في دبي، والذي يستمر حتى 30 الجاري، واختار بدر خليل مدرب المنتخب 26 لاعباً للمعسكر، هم: سيد هاشم، زياد معروف، علي البني، صلاح عبد الله، عمار البصري، يوسف إزام، سالم البشير، عبد الله ميرزا، علي جمشير، مهدي توراني، يوسف حبيب، سعود سعد، أحمد جاسم، حسن المطوع، عبد الله الخالدي، سيد علوي، أحمد محمد، محمد أحمد، حازم الحنفي، عبد الله هشام، عيسى الخزامي، عمر إبراهيم، سيف محمد، محمد سالم، حسن سعيد ومحمود أحمد.