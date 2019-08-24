التعادل يُرضي حتا ويثير القلق في عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

شكلت نتيجة التعادل السلبية حالة متباينة بين الرضا في فريق حتا، والقلق لدى عجمان في انطلاقة مشوار الفريقين في كأس الخليج العربي لكرة القدم، واعترف المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي بأن فريقه قدم مباراة أقل من المتوسط أمام حتا، وخاصة في الناحية الهجومية.

وقال الرمادي: الفريق يحتاج لمزيد من العمل كما أن الطقس أثر في مستوى المباراة، ومن الصعب ظهور أي فريق بمستواه في هذا التوقيت.

وأوضح أن إمكانات المحترفين الأجانب جيدة ولكن ينقصهم الانسجام، وقال: خطا الوسط والدفاع قدما أداء مقنعاً رغم مشاركة مجموعة تلعب أول مرة معاً في مباراة تنافسية، وسيتم التركيز على تصحيح الخلل في الناحية الهجومية .

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس المدير الفني لفريق حتا، أنه راضٍ عن أداء الفريق. وقال: المباراة كانت جيدة، ولم تتوافر فيها فرص كثيرة، وكنا قريبين من التسجيل والعودة بنقطة والخروج بشباكنا نظيفة أمر جيد. وأضاف : مباريات الكأس فرصة جيدة للتحضير للدوري، وونلعب كل مباراة بروح الفوز. وعبر مدرب حتا عن رضائه عن مستوى المحترفين الأجانب وجميع لاعبي الفريق بمن فيهم العناصر التي انضمت للفريق ضمن الفئات الأربع .