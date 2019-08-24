الدماء الجديدة سر تفوق «فخر أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

أوقف الجزيرة طموحات خورفكان «الصاعد حديثاً إلى المحترفين» في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الافتتاحية بكأس الخليج العربي لكرة القدم وفاز عليه 3 - 1 في الجولة الأولى للبطولة، ورغم صعوبة الطقس على الفريقين إلا أن «فخر أبوظبي» كان الأقل تأثراً بعامل الإرهاق، وظل التعادل 1 -1 مهيمناً على سير المباراة لفترة (تقدم للجزيرة فيصل المطروشي «ق14»، وتعادل بيدرو جونيور لخورفكان «ق35»)، حتى ضخ يورغن استريبل المدير الفني «الدماء الجديدة» بإشراك مراد باتنا، وبدر الشيبي «ق 61» ومن هناك كانت نقطة التحول حيث صنع الشبيبي هدف التقدم لخلفان مبارك «ق77»، وبشكل عام كان فارق الإمكانيات الفنية والبدنية لصالح «فخر أبوظبي»، فيما خسر خورفكان مباراته الافتتاحية في الشوط الثاني بسبب الإرهاق وضعف اللياقة البدنية.

تركيز

وأكد يورغن استريبل مدرب الجزيرة أنه راض عن الأداء مع بعض التحفظات، واعتبر الشوط الثاني أفضل فنياً، كما أن تجربة إشراك اللاعبين صغار السن جيدة، وتتماشى مع استراتيجية النادي بمنح الفرصة لهم، وجاءت مشاركتهم بناء على ما قدموه من جهد وتركيز بجانب الانضباط خلال فترة المعسكر، وأشار إلى أن المستوى الفني جيد في ضوء صعوبة الطقس وغياب بعض العناصر في فترة الإعداد لظروف الانضمام للمنتخب الوطني، كما أن البعض انضم حديثاً إلى الفريق.

وعن انطباعه عن الفريق ككل قال: أفضل التحدث عن الفريق ككل، لكن اختياري لهؤلاء الشباب الصغار بناء على المجهود المقدم منهم في التدريبات، وتعتبر مشاركة فيصل المطروشي إيجابية حيث إنه لاعب صغير جسمانياً لكنه يعوض ذلك بالاندفاع البدني، وأيضاً بدر الشبيبي صنع هدفاً وكاد يسجل آخر، وبالنسبة لمراد باتنا كنا حذرين في الدفع به لأنه لم يشارك في المعسكر الإعدادي لذلك شارك في الدقيقة 61، وسلطان الغافري لاعب ذكي.

وذكر استريبل انه لا وقت للراحة، حيث يتم تنظيم مباراة اليوم للبدلاء، كما أن البرنامج سيختلف قبل الجولة الثانية للكأس، نظرا لاستدعاء المنتخب الوطني 7 لاعبين من الفريق، وأكد انه سيركز خلال الحصص المقبلة على نواقص الفريق.

تأثر

وأكد كاميلي مدرب خورفكان أنه راض عن أداء فريقه رغم الخسارة، وأشار إلى تأثر لاعبيه بعامل الإرهاق خصوصا في الشوط الثاني، ما منح الخصم هدفين بسبب ضعف التمركز، وأشار إلى أن الفريق غير مكتمل، حيث إن 4 لاعبين من الوافدين الجدد على الفريق لم يشاركوا، لحاجتهم إلى جرعات تدريبية إضافية، بجانب التأقلم مع الفريق.

وشدد كاميلي على ان الخسارة «مفيدة» لتقييم اللاعبين واتخاذ ما يلزم اتجاه الفريق، خصوصاً ضعف التمركز وتراجع المستوى البدني، في الوقت نفسه أبدى تفاؤله بفريقه وقال: كأس الخليج فرصة لمشاركة صغار السن، من أجل مستقبل الفريق.

وعن أهداف خورفكان في المحترفين قال: هدفنا الأول البقاء بين الكبار مع تقديم مباريات جيدة أمام الفرق الكبيرة، وسنبذل قصارى جهدنا للظهور بشكل مشرف وحصد النتائج الإيجابية، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بتعاون الجميع، ووصول الفريق إلى مرحلة الانسجام المطلوب.

اعتبارات

لم يشارك الوافدون الجدد «عموري» وعامر عبدالرحمن وكينو وسياني، مع الجزيرة في مباراة خورفكان لاعتبارات منها ضعف الجاهزية، ولائحة الكأس التي تقضي بتقييد 5 لاعبين شباب، على أن يشارك منهم 3 لاعبين.