«السماوي» يلفت الأنظار بـ 7 وجوه ..و«الملك» يستسلم للمفاجأة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

لفت بني ياس الأنظار بفوز مفاجئ على ضيفه الشارقة في الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في افتتاح مباريات الموسم الجديد، بثنائية الإسباني بيدرو كوندي، فيما استسلم «الملك» للمفاجأة، ولم يقترب من شباك منافسه، واعتمد «السماوي» على 7 وجوه جديدة صغيرة السن انضمت إلى الفريق مؤخرا أو كانت عناصر بديلة في الموسم الماضي، مع مشاركة الرباعي فهد الظنحاني، فواز عوانة، بيدرو كوندي، سهيل النوبي فقط من عناصر التشكيلة الأساسية التي أنهت الموسم الماضي، كما أن السماوي لعب 23 دقيقة بعشرة لاعبين فقط بعد طرد جواو فيكتور الوافد الجديد والمقيد في فئة المقيمين، لكنه تمكن من نيل أول 3 نقاط في الموسم عن جدارة، بشهادة عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة الذي قال في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، إن بني ياس قدم مباراة جيدة وكان الأفضل واستحق الفوز.

اعتراف

ورمى العنبري مسؤولية الخسارة على نفسه وقال: المدرب يتحمل المسؤولية بالكامل، أما اللاعبون فاجتهدوا في المباراة وقدموا مردودا جيدا، ولكني كنت وما زلت فخوراً بهذه المجموعة المتميزة من اللاعبين وأثق في مقدرتهم على التعويض.

ونفى مدرب الشارقة الذي لم تفقده الهزيمة الثقة في نفسه أو في فريقه، عدم الاهتمام بالمنافسة، وأكد أنه يخوض كل المنافسات المحلية باهتمام، ولا يتم التركيز على الدوري فقط، وقال: لا بد أن نعمل بشكل متسق في كل المنافسات، ولا أهمل منافسة وأركز على الأخرى، وأثق في جميع اللاعبين الذي أدفع بهم في المباريات، لعبنا أمام بني ياس من أجل الفوز لأننا حريصون على المنافسة، ولكننا لم نوفق في تحقيق هدفنا، هذه مواجهة أصبحت من الماضي وعلينا التركيز على المباراة المقبلة ضد الوحدة الذي نحترمه كثيرا، لكننا سنجتهد من أجل الفوز عليه.

وأشاد العنبري بفريق بني ياس مشيراً إلى أنه يمتلك عناصر جيدة، وأنه خاض المباراة بتحد كبير، وكانت لديه رغبة أقوى وأكبر في تحقيق الفوز، وقال: أهنئ لاعبي بني ياس على المستوى والفوز.

فرص

وأكد الألماني شايفر مدرب بني ياس أنه سعيد بتحقيق أول انتصار رسمي له مع فريقه في المنافسة المحلية، ذاكرا أن لاعبيه قدموا مستوى متميزا ولعبوا بإصرار ونجحوا منذ بداية اللقاء في الضغط على المنافس والوصول إلى مرماه بهدف تم إلغاؤه بحجة التسلل، وقال: تفوقنا على منافسنا رغم أنه فريق كبير بسبب التركيز الجيد واللعب الجاد، لكن أيضا ارتكبنا بعض الأخطاء التي يجب أن نبتعد عنها في المواجهات المقبلة.

واستطرد: وجود الأخطاء في هذه المرحلة طبيعي جدا لأننا في بداية المشوار، كما أن الفريق يضم عناصر شابة ويحتاج إلى عامل الوقت حتى يصل إلى مرحلة متطورة من الأداء مع تقليل الأخطاء.

وأعاد شايفر الفوز إلى الأجواء الإيجابية التي سبقت اللقاء، مشيراً إلى أن الروح المعنوية كانت عالية خاصة بعد حديث اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس الإدارة مع اللاعبين قبل المباراة، مؤكدا أنهم سيعملون على المواصلة في طريق الانتصارات مع تجويد الأداء، مشيرا إلى أن الفريق وصل حتى الآن إلى 70% من المستوى المطلوب.

2

أعلن بيدرو كوندي مهاجم بني ياس عن نفسه بقوة، وأكد جاهزيته للموسم الجديد بعد أن قاد فريقه للفوز وأحرز هدفين في أول 90 دقيقة خلال الموسم، ما يبشر بتألقه في ثاني مواسمه مع فريقه، وكان كوندي قد تألق مع السماوي الموسم الماضي ونجح في إحراز 28 هدفا خلال المسابقات المختلفة واحتل الترتيب الثالث في قائمة هدافي دوري الخليج العربي.