ثلاثية لـ«العميد» و«العنابي» في الكأس

المصدر: متابعة - طلحة عبد الله - علي الظاهري - محمد محسن

افتتح فريق النصر موسمه الجديد، أمس، بالفوز على ضيفه اتحاد كلباء 3 - 0 في المباراة التي احتضنها استاد آل مكتوم ، وتصدر المجموعة الأولى بكأس الخليج العربي بفارق الأهداف عن الجزيرة، سجل ثلاثية «العميد» كل من برانديلي وأنطونيو كارفالو الملقب بـ«توزيه» ونيغريدو في الدقائق 8 و41 و 73.



تقدم النصر بهدف مبكّر في الدقيقة 8 ووضع براندلي فريقه في المقدمة عقب استلام كرة من تمريرة مثالية لزميله محمد سرواش. وباءت جميع محاولات كلباء لإدراك التعادل بالفشل أمام دفاع النصر الصلب.

واستغل «العميد» تراجع «النمور» قبل نهاية الشوط الأول وأضاف «توزيه» الهدف الثاني للفريق، وكرر نيغريدو مشهد هز الشباك بعد استلامه الكرة في الدقيقة 73 ليعزز تقدم فريقه بهدف ثالث، وأكمل كلباء المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه يعقوب الحوسني في الدقيقة 64. شهدت تشكيلة كلباء 7 وجوه جديدة، فيما شهدت تشكيلة النصر 3 أسماء جديدة.



وانتزع شباب الأهلي التعادل 2- 2 أمام العين باستاد هزاع بن زايد، في مباراة قمة، وجاءت ثلاثة أهداف منها عبر ركلات الجزاء، وفي أول ظهور له، سجل لابا كودجو لـ «الزعيم» من ركلتي جزاء في الدقيقتين 4 و 77، بينما سجل لشباب الأهلي لوفانور (ق64)، وأحمد خليل في الدقيقة (94)، من ركلة جزاء.



وأقام العين احتفالية قبل بداية المباراة قدم خلالها نجوم الفريق الجدد وسط هتافات جماهيره ، كما أطلق «تعويذة» النادي للموسم الجديد وهي عبارة عن صقر عربي أطلق عليه «شهاب».



وتصدر الوحدة المجموعة الثانية بفوزه على الفجيرة بثلاثية، وبنتيجة 3 - 1 باستاد آل نهيان، اتسم الشوط الأول بالندية، وكان «العنابي» الأكثر استحواذاً على الكرة، وفي تنفيذ الهجمات الخطرة، ونجح عبدالله أنور في تسجيل الهدف الأول للوحدة «ق40» بعد إضاعته هدفاً محققاً «ق24» وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني للفريق «ق48»



وضيق الفجيرة الفارق عن طريق هدف أحمد موسى «ق78»، وعزز «العنابي» فوزه بالهدف الثالث عن طريق البديل يحيى الغساني «ق 85».