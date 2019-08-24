الوصل يدفع الهلال السوداني إلى رقم جديد

المصدر: دبي ـ ياسر قاسم

تسبب الفوز التاريخي للوصل في أول مواجهة رسمية بين فريقين من الإمارات والسودان، في رقم سلبي جديد للهلال السوداني الذي استغنى عن مدربه التونسي نبيل الكوكي بعد الخسارة مباشرة، ليصبح المدرب رقم 25 الذي يتم الاستغناء عنه خلال 5 سنوات فقط، بمعدل 5 مدربين في العام الواحد، وهي ثالث مرة تنتهي فيها العلاقة بهذا السيناريو الدراماتيكي بين الكوكي والهلال، حيث بدأ ارتباطه أول مرة بالهلال في مارس 2015 ورفض الاستمرار قبل إكمال موسمه الأول ثم عاد في مارس 2017 وتمت إقالته أيضاً قبل اكتمال الموسم.

ولم تتوقف الأرقام السلبية في الهلال جراء فوز الوصل عند هذا الحد، حيث أصبح الهلال أول فريق زائر يقيل اثنين من مدربيه في الإمارات خلال أقل من عام واحد، ففي نوفمبر 2018 استغنت إدارة الهلال عن المدرب السنغالي الأمين نداي في أبوظبي بعد المباراة التاريخية التي فاز فيها الفريق على غريمه التقليدي المريخ في «كلاسيكو السودان» على كأس «عام زايد»، فلم يشفع الفوز لنداي وتولى المهمة بعده المدرب التونسي أراد الزعفوري الذي ذهب هو الآخر مع حضور الكوكي المرة الثالثة في فبراير الماضي.

والقائمة طويلة من المدربين الذين استغنى عنهم «أزرق السودان» في عهد رئيس النادي الحالي أشرف الكاردينال الذي شكل قاسماً مشتركاً في الوصول بالنادي لرقم قياسي في ملف الاستغناء عن المدربين.