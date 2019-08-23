العين وشباب الأهلي يقنعان بالتعادل 2-2 بعد مباراة متكافئة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

قنع فريقا العين وضيفه شباب الأهلي، بالتعادل بهدفين لمثلهما بعد مباراة متكافئة بينهما، مساء أمس على ملعب استاد هزاع بن زايد في استهلالية مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى ضمن مسابقة كأس الخليج العربي لكرة القدم وبذلك يضع كل فريق نقطة في رصيده، سجل للعين التوغولي لابا كودجو، هدفين من ركلتي جزاء (ق 4، و77) في أول ظهور رسمي له بقميص النادي في حين سجل لشباب الأهلي كل من المودلوفي لوفانور، عبر لعبة خليفة رائعة (ق 64)، وأحمد خليل من ركلة جزاء (ق 94).

ولم ينتظر العين سوى ثلاث دقائق فقط من بداية المباراة ليظفر بركلة جزاء بعد عرقلة مهاجمه جمال معروف، داخل منطقة العمليات ليتصدى لها المهاجم التوغولى، ويضعها بذكاء في مرمي ماجد ناصر، ليتقدم العين بهدف دون رد (ق 4)، ولم تثمر المحاولات المتعددة التي قام بها شباب الأهلي لتعديل النتيجة لينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني ضغط شباب الأهلي، بقوة لتثمر جهوده في تعديل النتيجة بواسطة المهاجم لوفانور، وبحلول الدقيقة ( 77 ) احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لمصلحة العين بعد عرقلة الحارس ماجد ناصر، للاعب محسن عبدالله داخل منطقة العمليات، ليتصدى لها التوغولي لابا كودجو، ويسجل الهدف الثاني للفريق البنفسجي، وفي الوقت المحتسب بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي بعد ملامسة الكرة ليد المدافع محمد شاكر ليتقدم لها أحمد خليل ويسجل هدف التعادل لفريقه ( ق 94) وتنتهى المباراة بالتعادل ويضع كل فريق نقطة في رصيده.

وكان نادي العين أقام احتفالية انيقة قبل بداية المباراة قدم خلالها نجوم الفريق الجدد وسط هتافات جماهيره العريضة، كما أطلق تعوذيته للموسم الجديد وهي عبارة عن صقر عربي أطلق عليه إسم شهاب، وأكد الكرواتي إيفان ليكو مدرب الفريق عزمه على بذل قصارى جهوده مع الفريق من أجل تقديم موسم متميز تطلعا لتحقيق الألقاب والبطولات وإسعاد جماهير الفريق.