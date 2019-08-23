النصر يفتتح موسمه بثلاثية في كلباء

المصدر: دبي-علي الظاهري

افتتح فريق النصر موسمه الكروي الجديد، بالفوز 3-0 على حساب ضيفه اتحاد كلباء في المباراة التي احتضنها استاد آل مكتوم مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة الاولى لحساب الجولة الاولى لكأس الخليج العربي.

سجل اهداف "العميد" برانديلي كواس في الدقيقة 8 وأنطونيو كارفالو الملقب بـ "توزيه" في الدقيقة 41 وألفارو نيغريدو في الدقيقة 73.

بدأ النصر بهدف مبكّر بعد ان وضع براندلي كواس فريقه في المقدمة في الدقيقة 8 عقب استلام الكرة من تمريرة مثالية لزميله محمد سرواش. وكثف الضيوف هجماتهم سعياً إلى تسجيل هدف التعادل و العودة إلى المباراة إلا ان جميع محاولات كلباء باءت بالفشل أمام دفاع النصر الصلب.

واستغل "العميد" تراجع "النمور" قبل نهاية الشوط الاول ونجح "توزيه" في اضافة الهدف الثاني بطريقة رائعة لتسكن شباك الحارس جمال السراح. وكرر زميله نيغريدو المشهد بعد استلامه الكرة في الدقيقة 73 ليعزز تقدم فريقه بهدف ثالث من تسديدة جميلة.

واكمل "النمور" المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد لاعبه يعقوب الحوسني في الدقيقة 64.

دخل كلباء اللقاء بـ 7 وجوه جديدة فيما شهدت تشكيلة النصر للمباراة وجود 3 أسماء جديدة.