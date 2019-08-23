ماجد حسن ينفي إصابته في أربطة الركبة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نفى ماجد حسن لاعب شباب الأهلي، الأنباء التي ترددت عن تعرضه للإصابة في أربطة الركبة، واحتياجه إلى 6 أشهر للعلاج والعودة إلى الملاعب.

وغرد ماجد عبر حسابه الشخصي في تويتر: "غير صحيح ما يتم تداوله حول إصابتي بأربطة الركبة، وغيابي عن الملاعب لفترة 6 أشهر، إصابتي بسيطة بالحوض وسأعود قريبا للملاعب".

وكان الجهاز الفني لشباب الأهلي، قد أشار إلى خضوع ماجد حسن، لفحوص طبية للاطمئنان على إصابته، والتي وصفها بالبسيطة، وأكد عودته القريبة إلى الملاعب.

الجدير بالذكر، ان الجهاز الفني للمنتخب الوطني، قد استبعد ماجد حسن من القائمة المعلنة للمعسكر الخارجي في البحرين، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال الأيام الماضية.