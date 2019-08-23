«الفخر» و«السماوي» نجما ضربة البداية في الكأس

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد محسن،أحمد عيسى

نجح فريقا الجزيرة وبني ياس، أمس، في حصد أول 3 نقاط في ضربة البداية بالمجموعتين الأولى والثانية لكأس الخليج العربي لكرة القدم، واستحق «فخر أبوظبي» و«السماوي» أن يكونا نجمي الافتتاح، وفاز الجزيرة على فريق خورفكان، الصاعد حديثاً إلى «المحترفين»، 3 - 1 في الجولة الأولى للمجموعة الأولى في المباراة التي أقيمت باستاد محمد بن زايد، وسجل «الثلاثية» كل من: فيصل المطروشي، وخلفان مبارك، وسلطان الغافري، في الدقائق 14 و77 و83، فيما سجل هدف خورفكان بيدور جونيور في الدقيقة 35.



وتغلب بني ياس على الشارقة 2 - 0، باستاد الشامخة، سجل الهدفين الأسباني بيدرو كوندي في الدقيقتين، 61 و ( 90 + 3 )، وجاء الأول من ضربة جزاء، تسبب فيها عبد الله غانم مدافع الشارقة، وشهدت المباراة طرد لاعب بني ياس جواو فيكتور بالبطاقة الحمراء للخشونة مع علي الظنحاني في الدقيقة 72، وعلى الرغم من النقص العددي حافظ «السماوي» على تماسكه وتمكن من تأكيد تفوقه ليرسم السعادة على وجوه جماهيره.



واكتفى فريقا عجمان وحتا بنقطة التعادل في المباراة التي جمعتهما باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في انطلاقة مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية.

وتختتم الجولة الأولى اليوم بثلاث مباريات، إذ يلعب الوحدة مع الفجيرة، ويلتقي النصر مع اتحاد كلباء، والعين مع شباب الأهلي.



من ناحية أخرى كلفت شركة كرة القدم بنادي الظفرة، عبدالرحيم جمعة لاعب النادي السابق بمنصب مدير الفريق الأول خلفاً لشقيقه الأكبر الذي انتقل إلى الوحدة لشغل منصب مشرف الفريق، وباشر جمعة مهامه وسط ترحيب كبير من اللاعبين ودعم إدارة النادي.