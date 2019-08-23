العين يتعاقد مع الصربي أندريا 3 مواسم

المصدر: العين - البيان الرياضي

أكمل نادي العين، أمس، إجراءات التعاقد مع الصربي الشاب أندريا رادوفانوفيتش «18 سنة»، ضمن فئة المقيمين، لمدة ثلاثة مواسم، وجاء التعاقد مع اللاعب بناءً على تقرير الكرواتي، إيفان ليكو، المدير الفني لفريق الكرة، وموافقة اللجنة الفنية للاحتراف بالنادي واعتماد مجلس الإدارة.

وأكد محمد عبيد «حماد»، مشرف الفريق الأول والرديف، أن أندريا خضع للتجربة خلال فترة المعسكر الخارجي، وقال: «لا زال العمل مستمراً في تدعيم الصفوف من فئة اللاعبين المقيمين والمواليد حتى موعد إغلاق باب الانتقالات»، وأكد الكرواتي إيفان ليكو، المدير الفني للعين، أن أندريا قادر على تقديم الإضافة المطلوبة، خصوصاً أنه من فئة الشباب، وقدم نفسه بصورة جيدة، في المعسكر الخارجي بسلوفينيا.