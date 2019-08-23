20 لاعباً في قائمة «الأولمبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختار سكورزا المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي لكرة القدم 20 لاعباً لقائمة المنتخب للمعسكر الخارجي الذي ينطلق الأحد المقبل، ويقام على مرحلتين، تقام الأولى في سلوفينيا حتى 4 سبتمبر، وتشمل مباراتين وديتين مع فريقين من سلوفينيا، والثانية في كرواتيا من 4 - 10 سبتمبر يلعب خلالها منتخبنا مع نظيره الكرواتي ومع رديف دينامو زغرب يومي 5 و8 سبتمبر، ويأتي المعسكر الخارجي ضمن استعدادات الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلاند يناير المقبل والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وتضم القائمة 20 لاعباً هم: خالد البلوشي، سعيد جمعة، فلاح الجنيبي، علي غميل «العين»، خلفان النوبي، إسماعيل آل علي، عبد العزيز الكعبي «شباب الأهلي»، محمد الحمادي، خالد الظنحاني، طحنون الزعابي «الوحدة»، جاسم يعقوب، سعيد علي «النصر»، ماجد المحرزي «اتحاد كلباء»، خالد البلوشي، خالد العطاس «بني ياس»، عبد الرحمن العامري «الجزيرة»، راشد خلفان «حتا».

فيما ينضم لاعبو الوصل عبد الله جاسم، فارس المرزوقي وسهيل المطوع للمعسكر في الأول من سبتمبر عقب انتهاء مباراة إياب الوصل والهلال السوداني بدور 32 لبطولة كأس «محمد السادس للأندية الأبطال».