30 سيارة من «المحترفين» إلى الجماهير

المصدر: دبي - العوضي النمر

خصصت رابطة المحترفين 30 سيارة حديثة، من أجل توزيعها على الجماهير في سحوبات تجرى خلال مختلف مسابقات الرابطة في الموسم الكروي الحالي، وسيتم توزيع السيارات على الأندية بواقع سيارتين لكل نادٍ، إضافة إلى العديد من الجوائز الأخرى مثل أجهزة إلكترونية وموبايلات وتذاكر سفر، في إطار حرص الرابطة علي جذب الجماهير لتابعة المباريات من المدرجات، بجانب الاهتمام بفكرة يوم المباراة التي سيكون عامل جذب للجماهير لإضفاء مزيد من المتعة والإثارة على المباريات سواء في دوري الخليج العربي أو كأس الخليج العربي بالإضافة إلى مباراة السوبر وكافة نهائيات البطولات.

وتسعى رابطة المحترفين مع الأندية للتعاقد مع شركات خاصة متخصصة في تقديم كافة الخدمات للجماهير يوم المباراة وتوفير كافة احتياجاتها تسهيلاً لمهمتها عند حضور المباريات لتشجيع فرقها.