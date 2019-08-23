109 صفقات تُشعل لهيب المنافسة في ملاعبنا

المصدر: أبوظبي - وام

مع انطلاقة منافسات الموسم الجديد لكرة القدم بالإمارات توجد الكثير من المؤشرات التي تجعله مختلفاً عن كل المواسم والسنوات السابقة، لعل أبرزها إجمالي 109 صفقات أجرتها الأندية في «ميركاتو الصيف» قابلة للزيادة حتى الآن، لأن باب الانتقالات ما زال مفتوحاً، إضافة للمبادرات التي أطلقتها رابطة المحترفين بعد إشهار هويتها الجديدة في احتفال أسطوري تمّ توثيقه على أعلى برج في العالم «برج خليفة»، الذي استعرض شعار الرابطة الجديد وشعارات بطولاتها المختلفة، أو من الأندية نفسها التي استعدت بكل أسلحتها للظهور بشكل لافت في مختلف مسابقات الموسم.

ونرصد في هذا التقرير أبرز المؤشرات التي تجعل من موسم 2019 - 2020 نقطة انطلاق قوية نحو مستقبل واعد للكرة الإماراتية، وفي مقدمة هذه المؤشرات عملية التحول من لجنة للمحترفين إلى رابطة للكرة الإماراتية لها شخصيتها الاعتبارية بشعارات مستقلة بعيداً عن اتحاد كرة القدم، بما يضمن إنشاء كيان مؤسسي كامل له استقلاليته إدارياً ومالياً وتنظيمياً يمثل جمعية عمومية مؤلفة من 14 نادياً محترفاً، ويقود هذا الكيان مكتب تنفيذي مفوض بالصلاحيات المناسبة.

ومن مكاسب التحول إلى رابطة أيضاً توفير الاستقرار الإداري والفني وتركيز الجهود لحصد مكاسب التحول من الهواية للاحتراف، وتحسين الخدمات التي تحصل عليها الرابطة من اتحاد الكرة من خلال ربط حصة إيرادات الاتحاد بمستوى الخدمات التي يقدمها للرابطة.

ومن المؤشرات القوية أيضاً الصعود الملحوظ في قيمة النقل التلفزيوني في السنوات الثلاث المقبلة والتقنيات العالية التي ستضاف في هذا المجال للسنوات الثلاث المقبلة، حيث تم الإعلان عن قيمة المبلغ المدفوع للرابطة مقابل حقوق النقل، وهو 390 مليون درهم، بما يجعل الدوري الإماراتي من أغلى الدوريات في المنطقة والقارة الآسيوية، من خلال اعتماد تقنيات التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الذكية، منها «نظرة من موقع اللاعب»، و«الواقع المعزز»، و«الرصد الحراري» و«الواقع الافتراضي»، بالإضافة إلى التعليق باللغة الإنجليزية على المباريات لأول مرة.

جهود

ولم تدخر الأندية أي جهد في الاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد، فقد أقامت معسكرات في 8 دول أوروبية وعربية، هي هولندا التي استضافت الشارقة والوحدة والجزيرة، وألمانيا التي استضافت أندية عجمان والنصر والظفرة، والنمسا التي استضافت العين والوصل واتحاد كلباء، وإسبانيا التي استضافت شباب الأهلي وبني ياس، ومصر التي استضافت معسكر خورفكان وجزءاً من معسكر عجمان، وسلوفاكيا التي استضافت جزءاً من معسكر شباب الأهلي، وصربيا التي أقام نادي حتا معسكره التدريبي بها.

كما أجرت 6 أندية تغييرات على أجهزتها الفنية للموسم الجديد، منها 4 أندية في أبوظبي، حيث حلّ المدرب الكرواتي إيفان ليكو في نادي العين محل الإسباني كارلوس غاريدو، وحلّ الهولندي موريس شتاين محل مواطنه تين كات في الوحدة، وتولّى الهولندي يورغين ستريبيل قيادة الجهاز الفني في الجزيرة خلفاً لمواطنه داميان هيرتوغ، فيما تولّى أيضاً الألماني وينفريد شايفر قيادة الجهاز الفني في نادي بني ياس خلفاً للكرواتي كرونوسلاف غوريتش، وتعاقد الفجيرة مع الجزائري مجيد بو قرة خلفاً لعبد الله مسفر، وتعاقد نادي خورفكان مع المدرب البرازيلي باولو كاميلي خلفاً للعراقي عبد الوهاب عبد القادر.

الميركاتو

أما على مستوى صفقات اللاعبين فقد كان سوق الانتقالات الصيفية «الميركاتو» ساخناً للغاية، وكان نادي الجزيرة أبرز الأندية التي استفادت منه بصفقات من العيار الثقيل، هم لاعبا المنتخب عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن، والبرازيلي ماركوس كينو والمغربي مراد باتنا، بالإضافة إلى المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، ولاعب ارتكاز الوسط سلطان الغافري، وتعاقد نادي شباب الأهلي مع ديفيد مارياني وغوستافو هيندريك وويسلي بيريرا، وتعاقد نادي النصر مع قائمة طويلة من اللاعبين، هم براندلي كواس وستيبان بافز وتوزي وهزاع سالم ومهند خميس ويعقوب البلوشي وحسين عبد الله وغلوبر ليما ومحمد فوساري وغابريل فالنتيني، وتعاقد الوصل مع كل من ويلتون سيوارس ومحمد البيرق وحميد سالمين وعبد الرحمن المهيري وباتان فيليبي وحبوش صالح وخواكين بيريز ولوكاس غالفاو وفرناندو جايبور وبشير الحسن، أما نادي عجمان فقد تعاقد مع محمد إبراهيم وتونغو دومبيا وويليام أوسو ووحيد إسماعيل وغودوين ميتشاه.

فيما تعاقد العين مع كايو كانيدو ومحمد جمال ومحمد هلال وعبد الرحمن مزيان وكودجو لابا ومحمد شاكر، وتعاقد الوحدة مع نيكولاس ميليسي وإدواردو فولتان، والحسين صالح، وقام نادي الشارقة بدعم صفوفه بكل من سالم سلطان، ومحمد عبد الباسط، وريكاردو غوميز، ومحمد خلفان، وضمت قائمة بني ياس للموسم الجديد 9 تعاقدات مع اللاعبين عيسى المازمي وسالم علي ومحمد هلال وشاهين سرور وسلطان الشامسي ولويس سيرجيو وجواو فيكتور ولويز أنطونيو وأباندا باتوسي.

وتعاقد نادي الفجيرة مع كل من أحمد الزيودي ومعتصم ياسين وعبد الله صالح وحميد عباس وخليل خميس وياسر سالم وبلال يوسف ومحمد الظاهري وجوناثان ومارشال ياو كواسي، وضمت الصفقات الجديدة لنادي الظفرة كلاً من مسعود سليمان ومحمد سيف راشد وعمران الجساسي وراشد الكتبي وفهد خلفان وحسن سامح ودييغو جارديل وميخائيل روشيفيل وجواو بيدرو.

عدد كبير

وقام نادي خورفكان بدعم صفوفه بالعديد من اللاعبين، هم أحمد عيسى وأحمد حبوش وحسن أمين وعلي حسين وراشد حسن وعادل سبيل وجوهر أحمد وسعيد المسماري وأحمد دادا وبيسمارك ودودو وروبسون دي باولا، فيما تعاقد اتحاد كلباء مع ناصر عبد الهادي ويوسف الزعابي ويعقوب الحوسني وياسين البخيت وخالد شماريخ وإبراهيم سرحان ومانع البارود وعبد السلام محمد وكايندرو ساندوس وبينيل مالابا سعيد المنهالي ووليد عمبر، وتعاقد كذلك نادي حتا مع عدد من اللاعبين، هم عبد الله كاظم وسبيل غازي ووليد أحمد وكلايتون وأحمد مال الله ووليد سراج وزايد الحمادي ويوسف سعيد وسعيد جاسم وريكاردو فالنتيني.