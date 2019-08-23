ورشة تعريفية بقوانين الكرة وتقنية الفيديو

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقام اتحاد الإمارات لكرة القدم في مقره بدبي أمس ورشة تعريفية بقانون اللعبة الجديد وآلية استخدام تقنية الفيديو «ڤار»، بحضور محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وراشد أميري المدير التنفيذي لشؤون القنوات في مؤسسة دبي للإعلام، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وأحمد يعقوب مستشار لجنة الحكام، وستيف بينيت المدير الفني لإدارة الحكام، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام ومحللي التحكيم في قنواتنا الرياضية، يتقدمهم سالم سعيد وفريد علي ومسلم أحمد وإبراهيم المهيري.

وفي كلمته الافتتاحية نقل الأمين العام للحضور تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، شاكراً لهم وجودهم وحرصهم على المشاركة في الورشة، وأكد حرص اتحاد كرة القدم على مواصلة العمل نحو تطوير السلك التحكيمي. وقام علي الطريفي مدير إدارة الحكام بعرض عدة مقاطع فيديو لأهم الحالات التحكيمية وطرق معالجتها بعد التعديلات الأخيرة.. مشيراً إلى أن هناك 28 تعديلاً جديداً طرأ على قوانين التحكيم في كرة القدم، والتي سيتم تطبيقها في الموسم الجديد، مشيراً إلى تنظيمهم محاضرات لشرح التعديلات الجديدة لجميع أندية الدولة بحضور جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية مع أخذهم كشفاً بحضور اللاعبين للتأكد من وجودهم في الورش التي جرى تنظيمها في الفترة الماضية حتى تعم الفائدة للجميع وتسهيل مهام الحكام في المباريات.

عقوبات

ومنحت القوانين الجديدة أفضلية لعب الكرة بشكل سريع للاعب الذي تعرض لمخالفة منع التسجيل من فرصة محققة على رأس منطقة الجزاء مع معاقبة المتسبب في المخالفة بالإنذار فقط في أقرب فرصة لتوقف اللعب.

ومنعت احتساب أي هدف يسجل باليد سواء كان اللمس متعمداً أم لا، بحيث يلغى أي هدف يلامس اليد وتحتسب ركلة مباشرة للفريق المتضرر.

وألغت احتساب مخالفة في حال لمس اللاعب للكرة بيده وهو في حالة السقوط، ومنع وقوف لاعبي الفريقين عند الحائط الدفاعي، حيث بات غير مسموح وقوف لاعبي الفريق المحتسب ضده المخالفة، وأن يكون على بعد متر على أقل تقدير.

شرح «ڤار»

قدّم ستيف بنيت المدير الفني للحكام شرحاً عملياً حول تقنية الفيديو (VAR)، وكيفية التعامل معها، وذلك في إحدى الغرف المخصصة لاستخدام التقنية، حيث شارك ممثلو وسائل الإعلام ومحللو التحكيم بالتطبيق العملي. من جهته أصدرت إدارة الحكام باتحاد الكرة كتيب قانون كرة القدم 2019-2020 بالنسخة العربية، حيث تضمن الكتيب كلمة للمهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومحاور أخرى أهمها تعديلات قوانين كرة القدم وبروتوكول حكم الفيديو المساعد وإرشادات عملية للحكام.