خميس إسماعيل: انتصار الوصل عربياً مجرد بداية

المصدر: دبي - علي الظاهري

أكد خميس إسماعيل لاعب فريق الوصل، أن «الإمبراطور» هذا الموسم مختلف عن الموسم الماضي نتيجة عديد من العوامل عدة، أبرزها ارتفاع مستوى جاهزية الفريق بعد مرحلة ناجحة من الإعداد في الفترة السابقة، إضافة إلى تدعيم الفريق بعناصر مميزة قدمت أداء مميزاً في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد أمام الهلال السوداني في ذهاب دور الـ 32 من البطولة العربية «كأس محمد السادس للأندية الأبطال»، مشيراً إلى أن القادم أفضل ويعتبر الانتصار العربي مجرد بداية تدعو إلى مزيد من التفاؤل تجاه الفريق في المرحلة المقبلة.

وأضاف خميس إسماعيل لـ«البيان الرياضي»، إنه لا يمكن الحكم على الفريق من المباراة الافتتاحية الأولى، وتنتظرهم مباراة صعبة في مرحلة الإياب أمام الهلال السوداني يوم 30 من شهر أغسطس الجاري، إلا أنه بالعزيمة والإصرار والاستعدادات الجيدة سيكون الفريق قادراً على العودة بالنتيجة، التي يتطلع إليها الجميع من السودان، مشيراً إلى أن الفريق خضع لمرحلة استشفاء جيدة تحت إشراف الجهازين الفني والطبي، إضافة إلى استثمار التجارب الودية سواء في مرحلة الإعداد الخارجي بمعسكر النمسا إلى جانب المباريات الأخرى، التي أقيمت ضمن المرحلة الأخيرة قبل انطلاقة الموسم المحلي.

وأعرب خميس إسماعيل عن سعادته بالانتصار العربي، إن الأهم هو الخروج من المواجهة العربية بنتيجة وأداء جيدين، متوجهاً بالشكر إلى جميع زملائه في الفريق على المجهود الذي بذلوه طوال اللقاء، مبيناً أن فريق «الإمبراطور» ظهر بصورة طيبة أفضل من الموسم الماضي رغم التغييرات الأخيرة التي طرأت على الفريق، إلى جانب وجود حالة جيدة التجانس بين اللاعبين ورغبتهم القوية في الفوز، ما ترجمه الأداء القوي على أرضية الملعب.

وكشف خميس إسماعيل أن طموحه الفوز بالألقاب في المشاركة للعام الثاني على التوالي مع الوصل سواء في الاستحقاقات المحلية أو المشاركات الخارجية المتمثلة بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، كما يسعى إلى تقديم الإضافة المطلوبة للفريق من أجل تحقيق الطموحات والأهداف، التي يتطلع إليها جميع محبي «الإمبراطور»، موضحاً أن الإمبراطور قادر على الوصول إلى أبعد نقطة في النسخة الحالية من البطولة العربية، والوصول إلى القمة بعد الخروج من دور ربع النهائي في النسخة الماضية.