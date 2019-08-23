شرطة دبي تطلق حملة «التزامكم سعادة» اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تطلق القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ورابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم، ومؤسسة دبي للإعلام، اليوم، حملة «التزامكم سعادة» في عامها الثالث على التوالي، والهادفة إلى التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب، والتي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية.

وأكد الرائد عبد الله طارش العميمي منسق الحملة أن «التزامكم سعادة» في عامها الثالث تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية، وتوحيد الجهود لإسعاد الجماهير عبر ترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البنّاء بين جميع أطراف اللعبة بما يعكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية.

وذكر أن الحملة ستعمل على نشر الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين، وأن يعرف الجمهور التزاماتهم طبقاً للقانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، مشيراً إلى أن حملة «التزامكم سعادة» منذ إطلاقها قبل عامين حظيت باستجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في مدرجات الملاعب.

ولفت العميمي إلى أن مواد القانون الاتحادي في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية تضمن تحقيق كل إجراءات السلامة للرياضيين ولمختلف المنشآت في الدولة، وذلك وفق معايير وضوابط أمنية متطورة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة لتنظيم الجوانب الأمنية بأعلى مستوياتها لجميع من يحضر ويشارك في المهرجانات والفعاليات الرياضية، والتي باتت تشكل جزءاً مهماً من الثقافة المجتمعية لأبناء الإمارات في ظل النقلة الحضارية التي تعاصرها وتواكبها الدولة بمختلف المجالات، والتقدم الكبير الذي تحقق على أرض الواقع.

وأشار إلى حرص شرطة دبي على ترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية من أجل نشر مبادئ اللعب النظيف والروح الرياضية.